Gürtelrose erkennen und behandeln

Eine Infektion mit Windpocken tritt vor allem im Kindesalter auf. Sie macht sich durch stark juckende Pusteln am ganzen Körper bemerkbar. Nach einiger Zeit sind die Pusteln wieder verschwunden, aber die Erreger der Windpocken wandern entlang der Nerven ins Rückenmark und bleiben dort jahrzehntelang unbemerkt. In einigen Fällen nutzen die Varizellen, auch Herpes-Zoster-Viren genannt, viele Jahre später eine Schwäche der Immunabwehr, um eine neue Krankheit auszulösen: die Gürtelrose.

Impfung gegen Gürtelrose

Zur Vorbeugung einer Gürtelrose oder auch einer postherpetischen Neuralgie gibt es bereits eine Impfung, die allerdings nur bei jedem zweiten Patienten wirkt. Ein deutlich verlässlicherer Impfstoff soll 2018 auf den Markt kommen. Dann sollte sich jeder über 50 impfen lassen, raten Experten. Das gilt auch für diejenigen, die bereits eine Gürtelrose hatten.

Symptome der Gürtelrose

Zum Ausbruch der Gürtelrose kommt es, wenn die Viren wieder aktiv werden, zum Beispiel bei Stress, starker Sonneneinwirkung oder Immunschwäche im Alter. Dann wandern die Viren zurück in die Haut und bilden rote, juckende und schmerzende Bläschen. Typische Symptome sind:



massiver Hautausschlag, der in der Regel halbseitig auftritt und sich meist ringförmig am Rücken und unter der Brust ausbreitet, aber auch im Gesicht auftreten kann

Blasenbildung

absterbendes Gewebe

brennende Schmerzen, Stechen, Kribbeln, Jucken, Missempfindungen wie bei einem Sonnenbrand

oft heftige Schmerzattacken in einer Körperregion.

Vor allem ältere Patienten sollten bei solchen Beschwerden umgehend einen Arzt aufsuchen, um Folgeschäden wie chronische Schmerzen, Gesichtslähmungen und Augenschäden zu vermeiden.

Therapie: Viren bekämpfen, Schmerzen lindern

Bei Gürtelrose besteht die Therapie darin, die Viren zu bekämpfen und Schmerzen zu lindern:

Zur Virenbekämpfung der Gürtelrose werden sogenannte Virostatika wie Aciclovir eingesetzt, in der akuten Phase häufig als Infusion mehrmals am Tag. Anders als Herpes-Viren, die für Lippen- oder Genitalherpes verantwortlich sind, sind Herpes-Zoster-Viren noch nicht gegen diese Medikamente resistent - eine Behandlung schlägt in der Regel schnell an.

Zur Schmerzlinderung kommen statt üblicher Schmerzmittel oder zusätzlich zu üblichen Schmerzmitteln wie Paracetamol oder Ibuprofen mindestens vier Wochen lang Antiepileptika und Antidepressiva zum Einsatz. Diese Medikamente dämpfen die Aktivität der betroffenen Nerven und lindern so die sogenannten neuropathischen Schmerzen.

Komplikation: Poster-Zoster-Neuralgie

Auch wenn der Hautausschlag verschwunden und die Gürtelrose abgeheilt ist, klagen viele Betroffene weiter über Schmerzen an Rücken, Brust oder Gesicht. Je heftiger die Infektion war und je älter der Patient ist, umso länger können die Schmerzen andauern. Treten die Beschwerden länger als drei Monate nach Abklingen der Gürtelrose auf, droht eine sogenannte Post-Zoster-Neuralgie: Durch die Viren geschädigte Nerven werden übererregbar und leiten Schmerzsignale ans Gehirn, obwohl gar kein akuter Schmerzreiz vorhanden ist. In diesem Fall sollten sich Betroffene von einem spezialisierten Schmerztherapeuten behandeln lassen. Sind die Beschwerden mit Medikamenten nicht in den Griff zu bekommen, können Maßnahmen wie Sympathikusblocker, Infiltrationen oder Elektrostimulation zum Einsatz kommen.

