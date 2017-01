Quiz: Runter mit den Pfunden! Aber wie?

Jeder Zweite hierzulande will sich 2017 gesünder ernähren, jeder Dritte möchte abspecken - das zeigte eine Forsa-Umfrage zum Jahreswechsel. Diese Pläne gehören zu den Klassikern der guten Vorsätze. Und zwar mit Recht! Denn bis zu 80 Prozent unserer Krankheiten haben mit ungünstigen Essgewohnheiten und Übergewicht zu tun. Wer sich klug ernährt, beugt vor. Und selbst wenn schon Beschwerden vorliegen, hilft eine Ernährungsumstellung. Knie-Arthrose beispielsweise lässt sich oft durch Gewichtsreduktion und richtiges Essen maßgeblich lindern, Bluthochdruck oder Diabetes Typ 2 kann man mit gesunder Kost und Bewegung mitunter sogar heilen. Das und noch viel mehr zeigen die Ernährungs-Docs in ihren neuen Folgen.



Doch wie geht nun gesunde Ernährung, und wie wird man überflüssige Pfunde wirklich nachhaltig los? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!



Haben Sie alle Fragen richtig beantwortet, dann können Sie am Gewinnspiel teilnehmen: Wir verlosen 3 x das Buch zur Sendung "Die Ernährungs-Docs", mit über 70 Rezepten und vielen Alltagstipps.



Einsendeschluss ist Sonntag, 15. Januar 2017. Viel Glück!

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.