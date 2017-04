Stand: 25.04.2017 10:36 Uhr

Gefährliche Keime im Fleisch vermeiden

Campylobacter-Bakterien zählen zu den häufigsten Erregern bakterieller Magen-Darm-Infektionen. Jedes Jahr werden laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mehr als 70.000 Campylobacter-Infektionen registriert. Die Bakterien werden vor allem über kontaminiertes Fleisch übertragen. Fünf Prozent des Geflügelfleischs, das in den Handel kommt, ist mit Campylobacter-Bakterien belastet. Sie sind im Darm der Tiere angesiedelt.

So gelangt Campylobacter ins Fleisch

Wird beim Ausnehmen der Tiere der Darm verletzt, können sich die Keime verbreiten. Insbesondere rohes Geflügelfleisch ist betroffen. Sehr viel seltener kommen die Bakterien auch in Rind- und Schweinefleisch vor. Sie vermehren sich am besten bei Temperaturen zwischen 30 und 45 Grad Celsius, aber auch im Kühlschrank. Erst das Erhitzen auf 70 Grad im Kern des Lebensmittels für etwa zwei Minuten tötet die Bakterien zuverlässig ab.

Symptome einer Campylobacter-Infektion

Im Vergleich zu anderen Duchfallerregern wie zum Beispiel Salmonellen lösen schon sehr geringe Mengen Campylobacter eine Infektion aus. Sie äußert sich in der Regel als schwere Durchfallerkrankung mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Unterbauchkrämpfen, auch Blut im Stuhl ist keine Seltenheit.

Zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung liegen in der Regel zwei bis sieben Tage. Die Betroffenen sind auch über die Dauer der Erkrankung hinaus ansteckend - und zwar solange sie die Bakterien mit dem Stuhl ausscheiden. Das ist im Durchschnitt zwei bis vier Wochen lang der Fall.

Guillain-Barré-Syndrom: Erkrankung des Nervensystems möglich

In seltenen Fällen kann bei einem komplizierten Verlauf das Guillain-Barré-Syndrom auftreten. Bei der Erkrankung des Nervensystems kommt es zu Lähmungen. Die Symptome entwickeln sich zumeist über Tage und halten Wochen bis Monate an. Die Ursache ist eine Fehlreaktion des Immunsystems: Campylobacter-Bakterien besitzen auf ihrer Oberfläche Strukturen (Antigene), gegen die das Immunsystem Abwehrstoffe (Antikörper) bildet. Die Therapie besteht in der Gabe von Immunglobulinen und einer speziellen Blutwäsche (Plasmapherese). Bei einem Fünftel aller Betroffenen bleiben dennoch Nervenausfälle zurück.

Infektion mit Campylobacter vermeiden

Um die Übertragung der Bakterien zu vermeiden, sollte man diese Regeln beachten:



Insbesondere Hähnchenfleisch getrennt von anderen Lebensmitteln aufbewahren und zubereiten.

Damit die Keime nicht auf andere Lebensmittel gelangen, sollte man beim Zubereiten von Geflügelfleisch Handschuhe tragen. Nicht mit bloßen Händen, die vorher am Geflügel waren, Kräuter abzupfen oder Salat zubereiten.

Arbeitsflächen und Geschirr nach einem Kontakt mit rohem Fleisch heiß abspülen und reinigen. Sie sind für die Zubereitung weiterer Lebensmittel tabu. Am besten getrennte Küchenutensilien für rohe und gegarte Lebensmittel benutzen.

Abtauwasser von gefrorenem Geflügel und anderen Fleischsorten direkt entsorgen.

Vor allem Geflügelfleisch immer gut durchbraten, denn leichtes Anbraten genügt nicht, um den Erreger abzutöten.

