Fettleber mit gesunder Ernährung heilen

Alkohol, Zucker und helles Brot lassen die Leber verfetten. Bis zu 80 Prozent aller stark Übergewichtigen und fast alle Diabetiker haben eine nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) - und die Zahl der Betroffenen nimmt zu. Jedes dritte übergewichtige Kind leidet bereits an einer verfetteten Leber. Eine Fettleber kann die Entstehung von Erkrankungen wie Nierenschwäche, Osteoporose, Krebs und Diabetes fördern. Doch mit der richtigen Ernährung kann man die Leber schützen und eine Fettleber in vielen Fällen sogar heilen. Gut für die Leber ist vieles, was bitter und scharf schmeckt und den Stoffwechsel ankurbelt, zum Beispiel frische Kräuter, Gemüse und Gewürze.

Fettleber schon durch geringes Übergewicht

Die Leber ist das wichtigste Stoffwechselorgan des menschlichen Körpers. Drei Millionen Leberzellen können mehr als 500 biochemische Prozesse durchführen. Sie entgiften den Körper, produzieren und speichern Eiweiße und verwerten Fette. Übergewicht kann der Leber genauso schaden wie Alkohol. Bei einer entsprechenden Veranlagung kann bereits geringes Übergewicht eine Fettleber zur Folge haben. Das ist besonders tückisch, denn gerade bei schlanken und leicht übergewichtigen Menschen wird die Fettleber oft erst sehr spät erkannt und angemessen behandelt.

Symptome und Diagnose der Fettleber

Um Folgeerkrankungen wie Diabetes und Krebs vorzubeugen, sollte eine Fettleber möglichst frühzeitig entdeckt werden. Da sie aber in der Regel kaum Beschwerden verursacht, wird sie meist zufällig bei einer Ultraschalluntersuchung des Oberbauches oder bei einer Blutuntersuchung entdeckt (Erhöhung der sogenannten Transaminasen). Gelegentlich berichten die Betroffenen über Abgeschlagenheit oder ein leichtes Druckgefühl im rechten Oberbauch. Kommt es durch eine Fettleberentzündung zu einem Gallenstau in der Leber, können deutlichere Symptome wie starker Juckreiz und eine Gelbfärbung der Augen und der Haut auftreten.

So entsteht eine Fettleber

Bei der Entstehung der Fettleber spielen vor allem Bewegungsmangel und falsche Ernährung eine Rolle, insbesondere ein zu hoher Anteil von Kohlenhydraten in der Nahrung. Denn aus Kohlenhydraten baut die Leber die Fettsäure Palmitinsäure. Sie lässt den Cholesterinspiegel viel stärker ansteigen als Fett im Essen.

Fettleber behandeln

Um die Leberverfettung zu stoppen und das Organ zu entlasten, müssen Betroffene vor allem ihr Gewicht reduzieren. Dann kann sich die Fettleber auch wieder zurückbilden. Dabei hilft eine leberfreundliche Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren und nur wenigen komplexen Kohlenhydraten, also eine kalorienreduzierte, kohlenhydratarme und eiweißreiche Diät. Vorsicht ist bei Obst und Fruchtsäften geboten, denn der darin enthaltene Fruchtzucker (Fruktose) steigert die Fetteinlagerung in der Leber und fördert Entzündungen.

