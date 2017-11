Stand: 14.11.2017 10:45 Uhr

Knochenschwund in der Schwangerschaft

Osteoporose in der Schwangerschaft ist eine seltene Erkrankung, die nur eine von 250.000 Frauen trifft. Sie tritt am Ende einer Schwangerschaft oder in den ersten Monaten nach der Geburt auf. Aus noch ungeklärten Gründen kommt es zu einer Störung des Knochenstoffwechsels mit übermäßigem Knochenschwund, der zu Wirbelbrüchen führen kann.

Meist tritt die Erkrankung in der ersten Schwangerschaft auf. Betroffene verspüren aufgrund der Brüche heftige Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule sowie an Becken und Hüfte. Die Ursachen der Schwangerschafts-Osteoporose sind noch nicht bekannt. Die Diagnose ist oft nicht einfach, denn bei Schwangerschafts-Osteoporose können die Knochen brechen, obwohl das Ergebnis einer Knochendichtemessung noch im Normbereich liegt.

Symptome

starke Schmerzen der Brust- oder Lendenwirbelsäule

starke Schmerzen im Beckenbereich

Körpergrößenabnahme

Diagnose

Anamnese und körperliche Untersuchung

Bestimmung der Körpergröße

MRT (während der Schwangerschaft oder nach der Geburt)

Röntgen nach der Geburt

Knochendichtemessung nach der Geburt

Therapie

sofortiges Abstillen nach der Geburt

Einnahme von Kalzium

in einigen Fällen Gabe von Vitamin D

Vitamin D zum Beispiel Physiotherapie, Muskelaufbautraining, Wärme, Massagen

