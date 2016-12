Stand: 20.12.2016 09:42 Uhr

Mit Palmen den Sommer ins Haus holen

Palmen gehören zu den beliebtesten Zimmerpflanzen und sind für viele der Inbegriff tropischer Pflanzen. Ihr Grün bringt Farbe und einen Hauch sommerlicher Stimmung in die Wohnung. Die Auswahl an unterschiedlichen Zimmerpalmen ist groß und reicht von der zierlichen Bergpalme bis zur raumgreifenden Hanfpalme mit weit ausladenden Wedeln.

Die meisten Arten sind relativ pflegeleicht. Sie benötigen nur recht wenig Wasser und überstehen deshalb auch mal eine Durststrecke, etwa während eines Urlaubs, ohne gleich zu vertrocknen.

Zimmerpalmen - Sorten und Pflege im Überblick















Palmenpflege: Das sollten Sie beachten

Ganz anspruchslos sind Zimmerpalmen allerdings nicht: Die Raumluft sollte nicht zu trocken sein, sonst bekommen die Pflanzen schnell braune Spitzen. Gelbe Spitzen können sowohl auf zu viel als auch zu wenig Nässe hinweisen. Wieviel Wasser die Pflanze braucht, ist je nach Sorte unterschiedlich. Die meisten Arten brauchen außerdem relativ viel Licht, ohne direkt in der Sonne zu stehen.

Ist die Palme im Sommer am Fenster oder auf der Terrasse direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, können die Blätter schnell verbrennen. Die Pflanze sollte dann entweder an einen anderen Platz ziehen oder, etwa durch einen Ventilator, durch einen leichten Windhauch gekühlt werden. Mit Dünger sollte man sparsam sein, er wird meist nur während der Wachstumsperiode in Frühjahr und Sommer benötigt. Gut geeignet ist spezieller flüssiger Palmendünger.

Übrigens sind viele Pflanzen, die wir als Zimmerpalmen bezeichnen, botanisch gesehen gar keine Palmen, etwa die Yuccapalme und der Drachenbaum. Gerade diese beiden Arten wachsen häufig schief. Da Pflanzen immer zum Licht hin wachsen, hilft dagegen, den Topf gelegentlich zu drehen.

