Stand: 09.11.2017 15:02 Uhr

Orchideen durch den Winter bringen von Ralf Walter

Die weltweit wohl meistverkaufte Topfpflanze ist eine Orchideenart: die Phalaenopsis. Damit sie gut durch den Winter kommen, sollten diese Orchideen im Herbst und Winter einmal in der Woche mit dem Topf ordentlich in Wasser getaucht und nach wenigen Sekunden wieder herausgenommen werden. Bevor sie zurück in den Übertopf kommen, das überschüssige Wasser abfließen beziehungsweise abtropfen lassen. Besonders problematisch ist in dieser Zeit die meist extrem trockene Heizungsluft. Deshalb sollten Orchideen einmal in der Woche mit Wasser besprüht werden. Zum Gießen oder Besprühen eignet sich am besten aufgefangenes Regenwasser. Alternativ kann man auch abgekochtes Leitungswasser verwenden.

Höhere Luftfeuchtigkeit für Orchideen

Um die Luftfeuchtigkeit im Umfeld der Orchidee effektiv zu erhöhen und so möglichst optimale Bedingungen zu schaffen, gibt es einen kleinen Trick. Dafür eine Schicht Blähton in einen etwas zu großen Übertopf füllen und die Orchidee in ihrem Kunststoffbehälter hineinstellen. Den Blähton regelmäßig befeuchten, er speichert Wasser. Dieses verdunstet durch die Wärme in der Wohnung langsam, steigt nach oben und befeuchtet so die Orchidee. Im Handel gibt es auch spezielle Fensterbank-Sets für Orchideen. Sie funktionieren genauso wie der Übertopf mit Blähton, sind nur teurer.

Was tun, wenn die Phalaenopsis nicht blüht?

Wenn eine Phalaenopsis lange Zeit nicht blüht, kann das mehrere Ursachen haben. Oft liegt es daran, dass die Orchidee konstant zu warm steht. Sie braucht eigentlich einen leichten Wechsel zwischen warmem Tag und etwas kühlerer Nacht. Stellen Sie Ihre Phalaenopsis doch mal für zwei Monate an einen Platz, an dem es nur knapp 15 Grad warm ist, dann sollte sie mit etwas Glück wieder blühen.

