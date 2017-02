Stand: 15.02.2017 09:25 Uhr

Gesunde Pflanzen mit dem richtigen Substrat

Nur im passenden Substrat fühlen sich Zimmerpflanzen richtig wohl, leben lang und wachsen kräftig. Wer zu sogenannten 99-Cent-Beuteln greift, zahlt meist drauf. Denn in dieser meist verdichteten, klumpigen Erde finden Pflanzen kaum Nährstoffe, keinen Sauerstoff und außerdem viel zu wenig Feuchtigkeit. Die Folge: Das Grün geht ein. Gerade in Töpfen ist der Raum für die Wurzeln begrenzt. Das im Vergleich zum Garten knappe Volumen der Blumenerde muss also die bestmögliche Versorgung der Pflanzen gewährleisten.

Gute Erde fühlt sich gut an

Qualitativ hochwertige Erde ist locker und krümelig, klumpt nicht und besteht aus einem ausgeglichenen Verhältnis an groben und feinen Partikeln. Je gröber die Erde, desto höher ist die Luft- und Wasserkapazität. Ein optimaler pH-Wert (auf der Packung vermerkt) fördert das Wachstum ebenso wie eine bestimmte Startdüngung. Gute Erde ist natürlich frei von Unkrautsamen und Krankheitserregern.

Spezial-Erde für Orchideen und Sukkulenten

Pflanzen wie Orchideen oder Sukkulenten haben spezielle Ansprüche - ebenso speziell muss auch das Substrat sein. Orchideen mögen beispielsweise keine normale Blumenerde. Sie wäre zu feucht für die Orchideenwurzel, die dann faulen würde. Gute Orchideenerde besteht aus groben Rindenstücken. Sie ist mit Nährstoffen angereichert, außerdem mit Perliten oder kleinen Styroporkugeln, die zulassen, dass viel Luft an die Wurzeln kommt. Sukkulenten und Kakteen dagegen mögen Erde, die einen hohen Sandanteil hat. Die Pflanzen speichern Feuchtigkeit in Pflanzenteilen - das Substrat sollte also eine hohe Wasserdurchlässigkeit haben, denn die empfindlichen Wurzeln vertragen keine Staunässe.

Spart Zeit: Pflanzen in Tongranulat

Wer wenig Zeit für seine Pflanzen hat, spart sich häufiges Gießen, indem er seine Pflanzen in Tongranulat umtopft. Das Granulat besteht aus leichten porösen Körnchen mit hoher Wasserspeicherfähigkeit, die der Pflanze je nach Bedarf das geben, was sie braucht. Der Wurzelballen wird mit dem Tongranulat umfüllt, die empfindlichen Wurzeln bleiben somit geschützt. Ein Wasserstandsanzeiger, den man in den Wurzelballen steckt, gibt an, ob die Pflanze Wasser braucht.

