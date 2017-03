Stand: 07.03.2017 16:45 Uhr

Lenzrosen - zarte Frühlingsboten

Lenzrosen gehören zu den ersten Frühlingsboten. Die sehr pflegeleichten Stauden blühen - je nach Sorte - von Januar bis Mai. Sie werden häufig mit Christrosen verwechselt - kein Wunder, denn sie sind botanisch eng miteinander verwandt. Beide zählen zur Familie der Helleborus: Bei Lenzrosen handelt es sich um die Art Helleborus orientalis, bei Christrosen um Helleborus niger. Der deutlichste äußerliche Unterschied sind die Blüten: Während die Blüten der Christrose aufrecht stehen, hängen die der Lenzrose eher nach unten. Zudem sind Lenzrosen meist größer, haben eine spätere Blütezeit und sind in vielen Farben erhältlich. Christrosen sind meist weiß, allerdings durch moderne Züchtung inzwischen häufig auch in anderen Farben verbreitet.

Der richtige Standort und Boden

An einen idealen Standort gepflanzt, können Lenzrosen sehr alt werden. Sie bevorzugen einen eher humosen, tiefgründigen Gartenboden und vertragen keine Staunässe. Die Pflanzen wachsen am besten im Halbschatten unter Büschen oder Bäumen. Organischer Dünger, beispielsweise Kompost, ist empfehlenswert. Gepflanzt werden können Lenzrosen von Frühling bis in den Frühsommer, sobald der Boden frostfrei ist.

Lenzrosen pflegen und verjüngen

Das gelb verfärbte und welke Laub verblühender Lenzrosen kann einfach weggeschnitten werden. Die Pflanze treibt dann im Sommer kräftig neu aus. Auch bei einem Pilzbefall, den man an Flecken und Löchern in den Blättern erkennen kann, einfach die befallenen Blätter wegschneiden und in den Hausmüll geben. Im Gegensatz zu Christrosen sollten Lenrzosen nach der Blüte alle sechs bis acht Jahre durch Teilen verjüngt werden. Die geteilten Pflanzen am besten sofort neu einpflanzen - oder verschenken.

