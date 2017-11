Stand: 02.11.2017 09:16 Uhr

Im Herbst wurzelnackte Rosen pflanzen

Der Herbst ist ein guter Zeitpunkt, um Obstgehölze, Sträucher und auch Rosen zu pflanzen. Angeboten werden die Rosen entweder in Pflanzcontainern oder ohne Erde mit kurzen Trieben und nackten Wurzeln. Diese sogenannten wurzelnackten Rosen haben im Vergleich zu den Containerrosen den großen Vorteil, dass sie deutlich preiswerter sind. Wurzelnackte Rosen von bekannten Züchtern gibt es schon für etwas mehr als fünf Euro. Wer sie im Internet bestellt, zahlt dafür noch weniger.

Rosen vor dem Pflanzen wässern

Im Herbst ist die Rosen-Auswahl am größten. Dann gehen die frisch gerodeten Rosen in den Verkauf. Die beste Pflanzzeit für wurzelnackte Rosen ist von Oktober bis Anfang Dezember. Vor dem Pflanzen ist es wichtig, dass die Rose für längere Zeit ein Wasserbad bekommt. Dazu einfach einen Eimer mit Wasser befüllen und die Rose über Nacht eintauchen. Anschließend werden die Wurzeln und Triebe auf etwa 20 Zentimeter eingekürzt. Das Pflanzloch sollte so groß sein, dass die Wurzeln ohne Probleme gerade nach unten hineinpassen. Sie dürfen nicht gebogen werden. Der Boden des Pflanzlochs sollte mit der Grabegabel noch etwas aufgelockert werden, dann wachsen die Wurzeln schnell in tiefere Bodenschichten.

Veredelungsstelle tief genug einpflanzen

Beim Pflanzen ist es wichtig, dass die Veredelungsstelle tief genug eingegraben wird. Dabei handelt es sich um die Verdickung im unteren Bereich der Pflanze. An dieser Stelle sind Edelrose, also der obere Teil der Rose, mit der robusten Wurzelunterlage verbunden. Diese empfindliche Stelle sollte sich nach dem Pflanzen rund fünf Zentimeter unter der Erdoberfläche befinden. Damit die Rose gut anwachsen kann, wird sie mit Erde angehäufelt, bis nur noch die Triebspitzen herausschauen. Das hat den Vorteil, dass die Rose im Winter vor Frost, Wind und Sonne geschützt ist.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 02.11.2017 | 16:20 Uhr