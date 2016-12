Stand: 08.12.2016 13:14 Uhr

Die Zaubernuss: Ein blühender Wintertraum

Leuchtende Blüten in Gelb, Orange oder Rot - und das mitten im Winter? Wer eine Zaubernuss (Hamamelis) in seinen Garten gepflanzt hat, kann sich über einen wirklich attraktiven und anspruchslosen Winterblüher freuen. Der kleine Baum oder Strauch wird zwischen zwei und vier Meter hoch, wächst aber sehr langsam. Nach zwei bis drei Jahren treibt die Pflanze kräftiger aus und sollte dann möglichst nicht mehr umgepflanzt werden. Auch ein Rückschnitt ist nicht zu empfehlen, die Zaubernuss treibt nur schlecht aus dem alten Holz wieder aus.

So schön blüht die Zaubernuss











Asiatische Arten sind besonders beliebt

Insgesamt gibt es fünf Zaubernussarten, drei stammen ursprünglich aus Nordamerika, zwei aus Asien. Bis auf die Virginische Zaubernuss - sie blüht bereits im Herbst - öffnen alle Arten ihre filigranen Blüten im Winter. Besonders beliebt sind die asiatischen Arten: Die besonders großen Blüten der Japanischen und der Chinesischen Zaubernuss blühen oft über Wochen und Monate - von Dezember bis März. Im Handel werden meist Hybriden, also Kreuzungen aus den beiden asiatischen Arten, angeboten. Die Zaubernuss, oft als "Königin der Winterblüher" bezeichnet, sieht aber nicht nur wunderschön aus, viele Sorten duften angenehm.

Um sich vor starkem Frost zu schützen, wendet die Pflanze einen Trick an: Wenn es sehr kalt wird, rollen sich die Blütenblätter zum Schutz ein, bei steigenden Temperaturen öffnen sie sich wieder. Bei andauerndem strengem Frost lassen die Blüten an der sonst blattlosen Pflanze allerdings ganz auf sich warten.

Der richtige Standort

Die Zaubernuss benötigt einen sonnigen, möglichst geschützten Standort, der sie vor ruppigem Ostwind schützt. Der Boden sollte locker und humusreich sein und nie ganz austrocknen. Die Hamamelis eignet sich gut als Solitärpflanze. Über die Jahre nimmt sie mit ihrer trichterförmigen Krone viel Platz in Anspruch, andere Pflanzen sollten also mit ausreichendem Abstand gepflanzt werden. Wer die Zaubernuss im Winter vor allem vom Haus aus sehen möchte, sollte dies bei der Suche nach einem geeigneten Platz beachten. Beste Pflanzzeit ist im Herbst oder Frühling, das Pflanzloch am besten mit Kompost anreichern.

Hübscher Blickfang im Herbst

Im Frühling und Sommer ist die Zaubernuss eher unscheinbar, sie ähnelt dann ein bisschen der Haselnuss. Doch schon im Herbst verfärben sich ihre Blätter goldgelb bis purpurrot - ideal für einen Garten in "Indian Summer"-Optik.

Weitere Informationen Winterblüher verschönern die kalte Jahreszeit Wenn die meisten Bäume und Büsche kahl sind, haben Winterblüher ihren großen Auftritt: Mit ihren farbenfrohen Blüten vertreiben sie im Garten die winterliche Tristesse. mehr Winterjasmin bringt Farbe in den Garten Viele leuchtend gelbe Blüten während der Wintermonate: Winterjasmin sorgt für farbige Akzente im tristen Garten und ist zudem sehr pflegeleicht. Tipps zu Standort und Schnitt. mehr Dekorativ und duftend: Winterschneeball Winterschneeball, auch Duftschneeball genannt, setzt im Winter schöne Akzente im Garten. Die Blüten leuchten imposant in Weiß oder Rosa und verströmen einen herrlichen Duft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Gartentipps | 10.12.2016 | 06:50 Uhr