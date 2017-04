Stand: 03.04.2017 10:48 Uhr

Mit blühenden Gehölzen den Garten gestalten

Der Frühling ist ein idealer Zeitpunkt, um den Garten umzugestalten und neue Sträucher oder Bäume zu setzen. Besonders attraktiv sind Pflanzen, die schon beim Einpflanzen in voller Blüte stehen, beispielsweise Magnolie, Rhododendron oder Kupferfelsenbirne. Vor dem Pflanzen sollte man sich allerdings genau informieren, welche Anforderungen die neue Pflanze an ihren Standort hat und ob ausreichend Platz vorhanden ist. Wer das ganze Jahr über blühende Gewächse im Garten haben möchte, sollte zudem darauf achten, attraktive Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst zu setzen.

Den Boden zum Pflanzen vorbereiten

Bevor neue Pflanzen in die Erde kommen, sollte dieser möglichst tief aufgelockert werden. Denn ein verdichteter Boden erschwert das Einwurzeln und kann zu Staunässe führen. Der ideale Gartenboden ist ein krümeliger, gut durchlüfteter Boden, der ausreichend Wasser speichern kann, sich leicht bearbeiten lässt und genügend Nährstoffe enthält. Bei zu lehmigem Boden ist es empfehlenswert etwas Sand beizumischen. Sandiger Boden wiederum kann mit Lehm oder Tonmineralmehl verbessert werden.

Pflanzloch graben und ausreichend wässern

Das Pflanzloch sollte etwa eineinhalb bis zweimal so breit und tief sein wie Wurzeln oder Ballen. Aber: Die Pflanze nicht tiefer einsetzen, als sie im Topf gestanden hat. Vor dem Einpflanzen müssen neue Gehölze ausgiebig gewässert werden, zum Beispiel in einem mit Wasser gefüllten Eimer. Dann die Pflanze ins Loch setzen, festhalten und das Loch mit Erde zuschütten. Größere Gewächse sollten einen Stützpfahl bekommen. In die obere Erdschicht kann etwas Kompost eingearbeitet werden, er liefert wichtige Nährstoffe. Die Erde andrücken, aber nicht zu sehr festtreten, um eine Verdichtung des Bodens zu vermeiden. Zum Abschluss die Pflanze gießen, dafür am besten einen Gießrand aus Erde schaffen, damit das Wasser nicht von der Pflanze wegfließt.

