Rhabarber vorziehen: Tipps für frühes Ernten

Mit dem Frühling beginnt die Zeit der Hobby- und Kleingärtner. Im Garten gibt es jetzt einiges zu tun, Nutzpflanzen etwa kann man beim Antrieb unterstützen, damit sie schneller gedeihen.

Ein Kübel als Wachstumshelfer

Auch Rhabarber können Sie jetzt antreiben, indem Sie einen umgedrehten Kübel an die Stelle stellen, wo der Rhabarber wächst. Schon nach einer Woche können Sie Ergebnisse sehen. Als Wachstumshelfer eignen sich fast alle größeren Gefäße - Maurerkübel, große Blumentöpfe oder Eimer. Ideal sind große Tongefäße, weil sie die Wärme der Sonne für die Nacht speichern. Im Fachhandel gibt es auch spezielle Rhabarbertreibbehälter mit Deckeln aus Ton. Die Händler verschicken sie aber wegen der Bruchgefahr häufig nicht mit der Post. Alternativ kann man sich ein passendes Gefäß von einem Töpfer in der Nachbarschaft anfertigen lassen. Unser Gartenexperte Peter Rasch hat einfach einen alten Blumentopf mit einem Winkelschleifer so bearbeitet, dass das Gefäß einen abnehmbaren Deckel hat. Denn tagsüber sollte das Gefäß regelmäßig gelüftet werden.

Weniger Licht macht den Rhabarber bekömmlicher

Für gute Erfolge mit warmem Wasser gießen, denn die Bodentemperatur hat zu dieser Jahreszeit einen großen Einfluss auf das Wachstum. Bei Peter Rasch hat es der Rhabarber nach zwei Wochen unterm Topf auf gute 20 Zentimeter geschafft. Das interessante an der Rhabarberzucht im Dunkeln ist, dass Sie damit den Säuregrad der sauren Stängel regulieren können. Die Einlagerung der Oxalsäure steht nämlich im direkten Zusammenhang mit der Licht-Dosis. Natürlich braucht jede Pflanze Licht, um zu wachsen - aber wenn Sie die Dosis verringern, wird der Rhabarber zarter, milder und bekömmlicher.

Methode am besten bei mehreren Pflanzen geeignet

Das Vortreiben des Rhabarbers mit dieser Methode bedeutet für die Pflanze allerdings einen großen Kraftakt und sollte deshalb nicht jedes Jahr angewendet werden. Ideal ist es, wenn man zwei oder mehr Gewächse hat und sie jährlich wechselnd vortreibt. Von den vorgetriebenen Pflanzen sollte maximal die Hälfte der Stiele geernet werden. Denn der Rhabarber sammelt in der Wachstumsphase mit voll entwickelten Blättern Kraft für den Winter. Ab dem 24. Juni sollte Rhabarber aus demselben Grund gar nicht mehr geerntet werden.

