Pflanztipp: So wird Petersilie nicht gelb

Petersilie ist Deutschlands beliebtestes Küchenkraut und zudem sehr gesund. Doch der Anbau gestaltet sich nicht immer leicht. Oftmals passiert es, dass das grüne Kraut noch vor der Ernte gelb wird und abstirbt.

Petersilie ist gesund und beliebt in deutschen Küchen. Wie das grüne Kraut im eigenen Garten prächtig gedeiht, weiß Gärtner Peter Rasch.







Jedes Jahr neuen Standort für Petersilie wählen

Die Ursache für das Eingehen der Pflanze ist eine sogenannte Selbstunverträglichkeit, die eintritt, wenn Petersilie im Garten von Jahr zu Jahr am selben Standort wächst. Um üppig ernten zu können, muss sie jedes Jahr an einem anderen Standort gepflanzt beziehungsweise gesät werden. Frühestens nach vier Jahren sollte sie wieder am selben Platz wachsen.

Im Gemüsebeet die Fruchtfolge beachten

Zudem sollte Petersilie beispielsweise nicht neben Möhren oder Dill gesetzt werden. Alle Pflanzen zählen zur Familie der Doldenblütler. Gemüsearten einer Familie sollten jedoch nicht nebeneinander im Beet wachsen oder in aufeinanderfolgenden Jahren am selben Standort gepflanzt werden. Bei der richtigen Verteilung der Pflanzen im Garten kann ein Gartenplan helfen, um die Fruchtfolge im Blick zu behalten.

