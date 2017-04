Stand: 20.04.2017 11:06 Uhr

So gedeihen Heidelbeeren im Kübel und im Beet

Heidelbeeren gehören zu den beliebtesten Beerenfrüchten und sie sind gesund. Sie im Wald zu sammeln ist mühsam, denn die wilden Sorten sind selten und sehr klein. Seit ein paar Jahren ist aber die aus Amerika stammende Kulturheidelbeere bei uns auch als Gartenpflanze erhältlich. Sie wurde aus nordamerikanischen Wildformen gezüchtet, ist pflegeleicht und trägt größere Früchte.

Garten-Tipp: Heidelbeeren anbauen Nordmagazin - 20.04.2017 19:30 Uhr Sie schmecken lecker und stecken außerdem voller wertvoller Inhaltsstoffe: Blaubeeren. Was beim Anbau im Garten und im Kübel zu beachten ist, weiß Profi Peter Rasch.







5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die richtige Pflege für Heidelbeeren

Die modernen Sorten eignen sich auch durchaus als dekorative Pflanze auf Balkon und Terrasse. Sie werden je nach Sorte ein bis zwei Meter hoch, blühen schön, laden zum Naschen ein und lassen sich prima im Kübel halten. Die Pflege ist recht unkompliziert: In den ersten fünf Jahren wird die Heidelbeere nicht geschnitten. Erst dann kann die Pflanze beschnitten werden. Empfehlenswert ist, im ersten Jahr die Blüten auszubrechen. Dann trägt der Strauch zwar keine Früchte, wächst aber besser an. Gegossen werden sollten die Beerensträucher am besten mit Regenwasser, denn Leitungswasser ist meist viel zu kalkhaltig - das bekommt der Heidelbeere nicht so gut.

Heidelbeeren selbst pflanzen: So geht's

























Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 20.04.2017 | 19:30 Uhr