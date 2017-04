Stand: 20.04.2017 15:00 Uhr

Gyros-Kraut und Co: Ideen für den Kräutergarten von Ralf Walter

In vielen Gärten gibt es eine Kräuterecke oder Kräuterspirale mit Salbei, Thymian, Rosmarin, Schnittlauch, Petersilie und zahlreichen anderen Kräutern. Wer keinen Garten hat, kann diese Kräuter auch in Töpfen auf dem Balkon anbauen und hat so immer frische Zutaten griffbereit für leckere Gerichte. Neben den bekannten gibt es auch viele eher unbekannte Kräuter, die für eine besondere Note im Essen sorgen.

Gyros-Kraut verfeinert Fleisch und Gemüse

Das Gyros-Kraut (Artemisia caucasica) hat sehr aromatische Blätter, die für ein herzhaftes Aroma sorgen. Diese können sowohl frisch oder getrocknet zerrieben und über Salate, Fleisch oder Gemüse gestreut werden. Das Kraut kann im Topf oder auch im Gartenbeet kultiviert werden und benötigt einen geschützten, sonnigen Standort. In einigen Gartenmärkten wird es auch unter der Bezeichnung Teppich-Beifuß angeboten.

Salbei-Marzipan für deftige Speisen

Die Blätter des Marzipan-Salbeis (Salvia officinalis "Nazareth") duften sehr stark nach Mandeln und Marzipan. Sie eignen sich gut für deftige Speisen, beispielsweise für Nudel- oder Fleischgerichte. Marzipan-Salbei wird etwa 50 Zentimeter hoch und blüht im Sommer blauviolett.

Lecker in Salat und Suppe: Lakritz-Tagetes

Lakritz-Tagetes hat eher filigranes Laub, das ein bisschen an Dill erinnert. Erst ab Oktober zeigen sich die kleinen und unscheinbaren weißen Blüten. Lakritz-Tagetes wird etwa 30 Zentimeter hoch und eignet sich zum Würzen von Suppen und Salaten, lässt sich aber auch mit heißem Wasser übergossen als Tee aufbrühen. Die Pflanze ist mehrjährig, sollte aber den Winter im Haus verbringen. Am liebsten steht Lakritz-Tagetes sonnig bis halbschattig.

Winterhart und mehrjährig: Olivenkraut

Bei Olivenkraut handelt es sich um eine mehrjährige Pflanze, die einen unglaublichen Duft von eingelegten Oliven verströmt und in der modernen Küche bestens eingesetzt werden kann. An den Stängeln befinden sich kleine Nadelblättchen, die einfach abgezupft und dann zu den Speisen gegeben werden. Olivenkraut ist eine winterharte Staude und mehrjährig. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein und einen gut durchlässigen Boden haben. Das Kraut wird 50 bis 60 Zentimeter hoch und liefert praktisch ohne Ende aromatischen Nachschub. Ein bisschen von den kleinen Nadelblättern auf Fleisch gestreut oder an ein Nudelgericht gegeben und es schmeckt gleich viel interessanter.

Aromatisch und bienenfreundlich: Buschbasilikum

Buschbasilikum hat viel kleinere Blätter als das bekannte Basilikum. Da es so aromatisch ist, kann daraus zum Beispiel leckeres Pesto hergestellt werden. Buschbasilikum passt hervorragend zu Fleischgerichten, Fisch, Salaten, Eintöpfen und verfeinert Soßen. Ein echtes Multitalent also in der modernen Küche. Bei Buschbasilikum handelt es sich um eine einjährige Pflanze, sie muss also jedes Jahr neu gesät oder gekauft werden. Die Blütezeit beträgt im Jahr sechs bis acht Wochen. Buschbasilikum ist übrigens nicht nur eine schöne Zierpflanze, die Blüten sind auch eine beliebte Bienenweide.

