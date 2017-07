Stand: 14.07.2017 10:11 Uhr

Verblühten Lavendel im Sommer schneiden von Ralf Walter

Eine der beliebtesten mediterranen Pflanzen ist der Lavendel. Der Halbstrauch sollte regelmäßig zurückgeschnitten und das Verblühte entfernt werden. Der beste Zeitpunkt dafür ist in der Regel Ende Juli bis Anfang August, nämlich dann, wenn der Lavendel leicht zu verblühen beginnt. Mit einer kleinen Heckenschere wird die Pflanze bis einige Zentimeter in den grünen, nicht verholzten Sommeraustrieb hinein zurückgeschnitten. Das Abgeschnittene aber nicht einfach wegwerfen. Nachdem es gut getrocknet ist, können die Blüten in kleine Duftsäcke gefüllt und in die Wohnung gelegt werden. Der angenehme und typische Lavendelduft verteilt sich dann in den Räumen.

Ohne Rückschnitt droht Verkahlung

Wird der Strauch nicht zurückgeschnitten, wird Lavendel immer größer und verkahlt von unten. Die langen und verholzten Triebe haben meist nur wenige Blüten. Die Pflanze sieht dann nicht sehr ansehnlich aus und mit etwas Pech fällt sie mit der Zeit auseinander. Nach dem Rückschnitt im Spätsommer treibt Lavendel noch einmal frisch aus. Später im Jahr sollte er nicht zurückgeschnitten werden. Dann kann es passieren, dass der neue Austrieb bis zum Winter nicht ausreichend verholzt und der Lavendel erfriert.

So vielfältig ist Lavendel



















Weitere Informationen mit Video Lavendel - schön im Beet, lecker im Essen Mit intensivem Duft und leuchtenden Blüten verschönert Lavendel jeden Garten und Balkon. Der Halbstrauch sieht nicht nur toll aus, er eignet sich auch als Gewürz. mehr Lavendelsäckchen: So geht's Mit getrockneten Lavendelblüten werden die Duftsäckchen gefüllt. Der Duft der Blüten wirkt beruhigend und vertreibt zudem lästige Insekten wie Motten und Mücken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Gartentipps | 15.07.2017 | 06:50 Uhr