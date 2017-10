Stand: 17.10.2017 13:18 Uhr

Mit Steckhölzern im Herbst neue Pflanzen ziehen

Im Herbst ist die Brutzeit der Vögel vorbei. Hecken, Sträucher und Büsche können nun gefahrlos in Form geschnitten werden. Im Sommer haben die meisten Hecken lange Triebe bekommen, die im Winter bei Schnee schnell unter der Last brechen. Beim Schnitt ruhig schon mal an das nächste Jahr denken: Aus kräftigen einjährigen Trieben können wunderbar Steckhölzer geschnitten werden. Geeignet sind beispielsweise Forsythie, Perlmuttstrauch, Sommerflieder, Schneeball, Jasmin, Holunder, aber auch Rosen sowie andere Heckenpflanzen.

Steckhölzer fürs Frühjahr schneiden - so geht's

























