Kompost im Frühling umsetzen und ausbringen von Udo Tanske

Im Frühling benötigen Pflanzen eine Extraportion Dünger - am besten Humus vom eigenen Komposthaufen. Die Mikroorganismen im Kompost haben im vergangenen Jahr ganze Arbeit geleistet und die abgestorbenen Pflanzenteile in Nährstoffe umgewandelt, die die Gartengewächse nach dem Winter gut gebrauchen können. Der Humus wird in den Boden eingearbeitet und gelangt so in den Nährstoffkreislauf. Und dann kann es so richtig losgehen mit dem Pflanzen und Säen.

