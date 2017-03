Stand: 16.03.2017 12:36 Uhr

Frisches Gemüse aus dem Pflanzbeutel von Ralf Walter

Tomaten, Paprika und Gurken können im Frühling in einem Mini-Gewächshaus auf der Fensterbank vorgezogen werden. Später kommen die Gemüsepflanzen dann in Kübel oder ins Beet. Wer keinen Garten oder Kleingarten hat, kann ebenfalls ganz einfach an frisches, selbst gezogenes Gemüse kommen. Für den Anbau unterschiedlicher Gemüsesorten genügt ein Balkon. Allerdings sollten die kälteempfindlichen Pflanzen nicht vor Anfang bis Mitte Mai dauerhaft im Freien sein.

Tomaten anpflanzen - ohne Beet und ohne Topf Mein Nachmittag Autor/in: Hanna Grimm Einfach und platzsparend: Tomaten gedeihen direkt im Pflanzsack - ohne Beet und Topf. In einem Jutesack verpackt, sieht das auch noch hübsch aus. Perfekt für Balkon und Terrasse.







Pflanzbeutel helfen beim Gemüse ziehen

In vielen Gartenmärkten gibt es schon jetzt pfiffige Pflanzsäcke. Das sind besondere Beutel mit Gemüseerde. Diese Beutel haben auf der Vorderseite schon vorgestanzte Öffnungen, die aufgerissen werden und in die dann vorgezogene Jungpflanzen, wie Tomaten oder Paprika eingesetzt werden können.

Ganz einfach ohne Düngen

Für die erste Zeit hat die Erde in den Pflanzbeuteln genügend Dünger und alle wichtigen Nährstoffe sind für die Jungpflanzen enthalten. Der Hobbygärtner muss sich also nur wenig um das heranwachsende Gemüse kümmern. Erst nach einigen Wochen, wenn sich die Pflanzen gut entwickelt haben, sollte das erste Mal nachgedüngt werden. Auf der Rückseite der Beutel sind auch kleine Abzugslöcher vorhanden, aus denen das überschüssige Gießwasser oder auch Regenwasser ablaufen kann. Der Aufwand ist also nicht sehr groß. Die Pflanzsäcke gibt es übrigens speziell für Erdbeeren, für Salat oder für Tomaten und Paprika. Die Erde ist dann auf die besonderen Bedürfnisse genau abgestimmt.

Kein teurer Spaß

Der Pflanzsack in der Größe von 25 Litern kostet circa acht Euro. Dazu kommen noch die Jungpflanzen. Für knapp 30 Euro kann man einen Sommer lang zum Beispiel leckere Tomaten auf dem Balkon ernten.

