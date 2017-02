Stand: 22.02.2017 14:08 Uhr

Einen Zimmerbrunnen selbst bauen

Im Handel gibt es zahlreiche Zimmerbrunnen zu kaufen - warum aber nicht einmal kreativ sein und selbst einen bauen? Der Aufwand ist nicht besonders groß und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Neben dem dekorativen Aspekt und dem beruhigend wirkenden Plätschern des Wassers haben Zimmerbrunnen gerade im Winter einen weiteren Vorteil: Sie erhöhen die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, die durch die trockene Heizungsluft häufig unter den empfohlenen 40 bis 60 Prozent liegt. Ein Wasserspiel fördert so auch das Wohlbefinden.

Kreative Ideen statt teurer Materialien

Zunächst sollte man überlegen, wie der Zimmerbrunnen genau aufgebaut und aus welchen dekorativen Komponenten er bestehen soll. Vielleicht befinden sich im Gartenhaus oder Keller noch Gegenstände wie etwa ein Frosch aus Keramik und eine tiefe Keramikschale, die sich als Becken eignet? Terrakotta-Kugeln lassen sich mit einem einfachen Steinbohrer leicht durchbohren und so in eine Sprudelkugel verwandeln. Auch aus einem einfachen Stück Porenbeton, das in jeder Baustoffhandlung und vielen Baumärkten erhältlich ist, lässt sich ein individueller Brunnen basteln.

Moosbesetztes Holz verleiht Natürlichkeit

Alternativ bieten Geschäfte für Gartenkeramik ansprechende Dekoelemente. Gartenfachmärkte verkaufen zudem im Spätwinter nicht selten Terrakotta-Gefäße zum Sonderpreis an. Moosbesetzte Holzstücke gibt es in der freien Natur, sie verleihen dem Zimmerbrunnen Natürlichkeit.

Beispiele für benötigtes Material:

(Zimmer-)brunnenpumpe (280 bis 320 l/Std.)

bemooste Holzstücke aus dem Wald

Dekoelemente aus Keramik oder Terrakotta (Kugeln, Schalen, Fayencen)

Pumpenschlauchstücke ¾ Zoll und ½ Zoll

Kupferrohre gleicher Stärke

flache Kieselsteine

Porenbeton 60x24 cm

Dekorglas

Tiefgrund

Fliesensuperkleber

Fuchsschwanz

Rundfeile

