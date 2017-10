Stand: 09.10.2017 09:48 Uhr

Bäume und Sträucher für den "Indian Summer"

Leuchtend bunte Blätter in Rot, Gelb und Orange - so zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite. Bekannt ist diese Zeit auch als "Indian Summer". Der Begriff bezieht sich eigentlich auf eine warme Wetterperiode und intensive Blattfärbung der Laub- und Mischwälder in Nordamerika. Wer sich dieses Farbspektakel in den eigenen Garten holen möchte, kann das mit gezielter Bepflanzung von Bäumen, Gehölzen und Stauden erreichen. Der Herbst ist der ideale Zeitpunkt zum Pflanzen.

Viele Gehölze zaubern Herbstfarben in den Garten

Besonders schön und intensiv sind die Herbstfarben von Ahorn und Ginkgo. Diese Bäume sind allerdings für viele Gärten zu groß. Es gibt jedoch auch viele kleinere Gehölze, die den "Indian Summer" in den eigenen Garten zaubern. Dazu zählen Färberbaum, Essigbaum, Pfaffenhütchen, der Gewöhnliche Schneeball und verschiedene Hartriegel-Arten.

Die Kupferfelsenbirne zählt zu den Pflanzen mit der schönsten Herbstfärbung. Doch auch in den anderen Jahreszeiten sieht sie prächtig aus. Die Kupferfelsenbirne zählt deshalb zu den sogenannten Vierjahreszeiten-Gehölzen. Im Frühling treiben die Blätter in der Farbe Kupfer aus. Ab Ende April erscheinen prächtige, weiße Blütentrauben, im Sommer fallen die essbaren bläulichen Beeren ins Auge und im Herbst ziehen die gelb bis orange leuchtenden Blättern alle Blicke auf sich.

Prächtige Farben mit der richtigen Stauden-Auswahl

Bei den Stauden verwandelt unter anderem Bleiwurz als Bodendecker ganze Flächen in eine Art roten Teppich. Auch die Dreiblattspiere besticht mit herrlich roten Blättern. Bei vielen Funkien glänzen die Blätter jetzt in der Farbe Gold. Sehr empfehlenswert ist auch Storchschnabel, manche Arten wie Wald-Storchschnabel haben mit den Blattfarben Gelb, Orange und Scharlachrot einiges zu bieten. Wer geschickt und gut geplant pflanzt, hat im Herbst ein richtiges Feuerwerk an Farben im Garten.

Schöne Herbstfärbung für Balkonpflanzen

Nicht nur im Garten, sondern auch im Kübel auf Balkon und Terrasse sehen Pflanzen mit intensiver Laubfärbung toll aus. Wie die Gartenpflanzen können auch sie im Herbst noch eingepflanzt werden. Dabei darauf achten, dass der Blumenkübel ein Abzugsloch hat, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Zudem sollten als Drainage Tonscherben über das Loch gelegt werden. Geeignet sind unter anderem folgende Pflanzen:

Teller hortensie "Veerle"

hortensie "Veerle" Himmelsbambus

Zwerg-Fächerblattahorn

Zwerg-Spindelstrauch

Tipps für eine intensive Laubfärbung

Wichtig zu wissen: Eine besonders intensive Färbung haben vor allem ältere Pflanzen. Mit einigen gärtnerischen Tricks lässt sich die Herbstfärbung intensivieren und teilweise auch verlängern.

Sonnige Standorte bevorzugen, Schattenplätze meiden

Windgeschützte Plätze aussuchen

Die Pflanzen stickstoffarm düngen

Trockene Standorte wählen, sparsam gießen

