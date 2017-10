Testen Sie Ihr Wissen über Haustiere!

Hund, Katze, Vogel, Springmaus: Mehr als 30 Millionen Haustiere gibt es in Deutschland. Für viele Menschen ist ein Leben ohne Tiere unvorstellbar, sie gehören für sie zur Familie. Studien zufolge haben Tiere sogar einen positiven Effekt auf die Gesundheit ihrer Besitzer. Wissen Sie Bescheid über Haustiere? Testen Sie Ihr Wissen in diesem Quiz! Weitere Informationen gibt es in der Plietsch-Sendung "So machen Tiere uns gesund" am 23. Oktober 2017 um 21 Uhr im NDR Fernsehen.

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.