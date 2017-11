Im Schattenreich der Steueroasen

Stand: 11.10.2017 09:54 Uhr

Ein Jahr lang haben Benedikt Strunz und Philipp Eckstein Daten durchwühlt und mysteriöse Orte besucht. In der Investigativ-Abteilung, in der die NDR Info Reporter arbeiten, landen aufwendige und komplizierte Geschichten: Kriminalfälle, Korruption, Amtsmissbrauch, Terrorismus, Geheimdienste. Ihr neues Recherche-Projekt mit dem International Consortium of Investigative Journalists sind die "Paradise Papers". Wie bei den "Panama Papers" geht es um Millionen geheimer Dokumente, und wieder geht es um Schattengeschäfte. Die Journalisten nehmen Sie in dem fünfteiligen Podcast mit auf die Suche nach Informationen. Sie erleben, wie globale Recherchen funktionieren, wie investigative Journalisten weltweit arbeiten, wie sie Geschichten finden - und woran Reporter scheitern.

Was hat der Politiker mit dem Schloss zu tun?

Die Recherche beginnt in Hamburg und führt zunächst nach Croydon, südlich von London. Dort befindet sich das Schloss Wickham Court, 15. Jahrhundert. Verborgen hinter einer dichten Baumreihe ist es heute eine Privatschule. Über eine Briefkastenfirma in Jersey soll ausgerechnet ein langjähriger deutscher Politiker mit dem Schloss in Verbindung stehen: Harald Leibrecht, FDP. Stimmt das? Und wenn ja, wieso verbirgt ein Politiker ein Schloss in einer Offshore-Firma?

Steuern fehlen für unsere Kitas und Schulen

Jahr für Jahr gehen den Staatskassen Hunderte Milliarden Euro verloren, weil Konzerne und Superreiche allzu gerne darauf verzichten, ihren Anteil zu bezahlen. Dieses Geld fehlt überall. Es fehlt in den Schulen, denen es an Lehrern mangelt, es fehlt der Hartz-4-Empfängerin und dem Rentner, der aufstocken muss. Deswegen haben mehr als 380 Journalisten aus über 60 Ländern an den "Paradise Papers" recherchiert. Sie haben 13,4 Millionen Dokumente, Verträge, Emails, Urkunden, Fotos, Passkopien, Testamente, Tabellen und die ungewöhnlichsten Dateiformate durchforstet.

Eine Spur der monatelangen Recherche führt in eines der berühmten Steuerparadiese, in denen Firmen und reiche Privatleute sehr niedrige oder gar keine Steuern bezahlen: die Isle of Man. In den Daten tauchen Privatjets auf. Was genau mit den Flugzeugen passiert und welche Rolle dabei die Isle of Man spielt, ist zunächst nicht klar. Die Reporter fliegen auf die Insel, sie graben weiter und werden am Ende verstanden haben, wieso ein namhafter Spitzensportler auf der Insel zwischengelandet ist.