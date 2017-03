"Hierher komme ich besonders gern zurück"

Die renommierte Geigerin Antje Weithaas ist zu Gast bei der NDR Radiophilharmonie: Im Ring C-Konzert spielt sie gemeinsam mit Maximilian Hornung Brahms' Doppelkonzert für Violine und Violoncello, bei Klassik Extra ist sie die Solistin in Schumanns Violinkonzert, außerdem stehen noch Aufnahmen für eine neue CD auf ihrem Programm. Sie erzählt über ihr Wiedersehen mit dem Orchester und ihr intensives Programm in dieser gemeinsamen Woche.

Die NDR Radiophilharmonie hat sich über ein Wiedersehen mit Antje Weithaas im Ring C gefreut: Gemeinsam mit Maximilian Hornung spielte sie das Konzert für Violine und Violoncello von Brahms.

Sie kennen die NDR Radiophilharmonie bereits von mehreren gemeinsamen Projekten und den CD-Produktionen Ihrer Max-Bruch-Reihe. Wie ist das Wiedersehen für Sie?

Bei unserer letzten Zusammenarbeit war die Atmosphäre wunderbar, sehr zielorientiert, extrem motiviert im Orchester. Daher komme ich natürlich besonders gern zurück. Ich weiß, dass es bei diesem Orchester immer nur um die Musik geht - auch bei den Aufnahmen. Mit welchem Enthusiasmus da gespielt wird, ist enorm. Die gemeinsame Woche ist ziemlich voll, am Donnerstag spielen wir das Abokonzert, dann wiederholen wir es in Braunschweig, am Samstag proben wir den Schumann, am Sonntag schließlich die zwei Klassik Extra-Konzerte - beide Stücke sind ja für eine CD. Montag und Dienstag sind noch einmal Aufnahmen. Da ist nicht viel Zeit, und es stehen alle unter Druck. Es ist schon eine sehr intensive Woche, für alle Beteiligten.

Ist das Ihre erste Zusammenarbeit mit Andrew Manze? Wie erleben Sie die musikalische Arbeit mit ihm?

Mit Andrew Manze habe ich bereits gemeinsam gespielt, das war musikalisch immer wahnsinnig interessant. Er bringt unglaublich viel an Ideen ein, aber man kann mit ihm über alles reden. Es ist toll mit ihm zu arbeiten, sehr frisch, intelligent und durchdacht, und trotzdem mit einer großen Emotionalität. Das macht Spaß!

Auf dem Programm haben Sie Brahms' Doppelkonzert, gemeinsam mit dem Cellisten Maximilian Hornung, und Schumanns Violinkonzert. Was bedeuten Ihnen diese Stücke, wo liegen ihre Besonderheiten und ihre Schwierigkeiten?

Ein Wiedersehen mit Antje Weithaas: Mit der renommierten Geigerin als Solistin stellt die NDR Radiophilharmonie in der Reihe Klassik Extra Robert Schumanns Violinkonzert in den Mittelpunkt.

Schumanns Violinkonzert ist für jeden Geiger eine sehr große Herausforderung. Ich halte es für eines der schönsten Konzerte überhaupt, aber es ist einfach nicht für das Instrument geschrieben. Das ist natürlich bei vielen großen Komponisten so. Es bewegt sich relativ viel im mittleren Bereich, es ist schwierig zum Klingen zu bringen... Und wenn man die Tempi Schumanns ganz genau nimmt, dann kommt man im dritten Satz an musikalische Grenzen: Es ist so langsam geschrieben, dass man nicht mehr wirklich erkennt, dass es eine Polacca sein soll. Die Idee versteht man, und es ist unsere Aufgabe, sie klangbar zu machen. Das ist das Schwierige bei diesem Stück, immer den Gedanken dahinter zum Klingen zu bringen. Das Orchester ist vor allem in den Solostellen sehr transparent, jede Note hat ihren Sinn, so dass es eigentlich schon in eine kammermusikalische Ausarbeitung geht. Ich bin froh, es hier zu spielen, weil ich weiß, dass das mit der NDR Radiophilharmonie und Andrew Manze funktioniert. Brahms' Doppelkonzert ist ja eigentlich seine 5. Sinfonie. Hier kommt es darauf an, dass die beiden Solisten und das Orchester eine gemeinsame Sprache finden. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg!

Zusätzlich zu diesem Programm haben Sie in dieser Woche auch in einem Workshop mit den Akademisten der Joseph Joachim Akademie gearbeitet. Wie waren Ihre Eindrücke?

Die zwei Geiger waren beide sehr offen, und ich habe einfach ein bisschen versucht zu helfen, wo man helfen kann. Was sie jetzt mit nach Hause nehmen, das ist natürlich ganz allein ihre Sache. Solche Masterclasses in Kurzform sind häufig nicht mehr als eine Gedankenanregung. Was die Studenten davon umsetzen oder was sie weiter beschäftigt, das entscheiden sie. Es war in jedem Fall eine sehr nette Atmosphäre!

