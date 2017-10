Hengelbrock dirigiert Mahlers Neunte

Nach den umjubelten Aufführungen 2016 in der Laeiszhalle bringt der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters Thomas Hengelbrock Mahlers "unglaubliche" Neunte Sinfonie nun auch in die Elbphilharmonie und setzt damit seinen Mahler-Zyklus in der Saison 2017/2018 im neuen Konzertsaal fort.

Hengelbrocks Klassik: Mahlers Neunte Autor/in: Yaltah Worlitzsch "Es ist ein unglaubliches Stück", so Thomas Hengelbrock, Chefdirigent des damaligen NDR Sinfonieorchesters über Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 9. Es erfülle die Zuhörer gar mit neuer Lebenskraft.







Do, 19.10.2017 | 20 Uhr

So, 22.10.2017 | 11 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltungen mit Harald Hodeige jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn im Großen Saal



Thomas Hengelbrock Dirigent

NDR Elbphilharmonie Orchester



GUSTAV MAHLER

Sinfonie Nr. 9 D-Dur Tickets Programmheft In meinen Kalender eintragen

Raum und Zeit für Stille

"Aller Abschied ist schwer" - diese banale Redewendung wird in Mahlers letzter vollendeter Sinfonie zum tief berührenden Hörerlebnis. Wie viel Stille und Entschleunigung kann man eigentlich ertragen?

Geradezu unfassbar viel Zeit nimmt sich Mahler, das Hauptmotiv des letzten Satzes immer weiter in die Breite zu ziehen, in unendlicher Langsamkeit verstummen zu lassen. Ein einzigartiger, sprachlos machender Sinfonieschluss! Und einer mit symbolischer Bedeutung: Das Motiv, das hier so konsequent gedehnt wird, ist eine Standard-Floskel romantischer Musik. Der so genannte "Doppelschlag" begegnet uns in dutzenden Werken von Chopin bis Wagner.

Das "erste Werk der neuen Musik"

Es ist, als wären wir Zeugen, wie diese geliebte Tradition nun vor unseren Ohren ihr Leben aushaucht und einer neuen musikalischen Ära Platz macht. Kein Wunder, das Theodor W. Adorno Mahles Neunte einmal als das "erste Werk der neuen Musik" bezeichnete.

"Es ist ein selbst für Mahler'sche Verhältnisse unglaubliches Stück, das von der ersten bis zur letzten Note mit Bedeutung aufgeladen ist und uns ständig mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert. Aber weil es so wahrhaftig ist, erfüllt es uns zugleich auch mit neuer Lebenskraft", sagt Thomas Hengelbrock über diese Sinfonie.

