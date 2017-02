Late Night: Von Hengelbrock zu Tim Bendzko

Klassik meets Pop - ein neues Konzertformat in der Elbphilharmonie: Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Thomas Hengelbrock und N-JOY laden zur Late Night in den Großen Saal. Eine Stunde gibt’s mitreißende Klassik, anschließend folgt die Performance eines aktuellen Pop-Künstlers. Andreas Kuhlage und Jens Hardeland von N-JOY führen durch den Abend. Zum Auftakt der neuen Reihe erleben Sie Tim Bendzko am 3. Februar live in der Elbphilharmonie.

Klassik meets Pop

Am 4. Februar ist Julian Perretta zu Gast beim NDR Late Night Konzert in der Elbphilharmonie und am 17. und 18. Februar die Band Tonbandgerät.

Beethoven, Gershwin ...

Es lebe der Rhythmus! Dieses Motto gilt für Beethovens energetische Fünft‚e ebenso wie für die "Cuban Ouverture" und die Songs des Crossover- Pioniers George Gershwin, der von New York aus den Swing in die Konzertsäle der Welt brachte. Die charismatische amerikanische Sopranistin J’nai Bridges, die 2015 ihr europäisches Debüt beim NDR Elbphilharmonie Orchester gab, ist als Mittlerin zwischen den Kontinenten die optimale Solistin für diesen Abend.

... plus Tim Bendzko ...

Mit einem Genre-Sprung geht es dann in den zweiten Teil der Late-Night-Konzerte: Das Moderatoren-Topteam Andreas Kuhlage und Jens Hardeland von N-JOY präsentiert angesagte Künstler aus dem Pop-Genre.

Beim Late Night Friday am 3. Februar dabei: der Berliner Singer-Songwriter Tim Bendzko, der mit seinem Song "Nur noch kurz die Welt retten" zum Dauerbrenner der Radioprogramme wurde.

