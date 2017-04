Manacorda für Hengelbrock

Thomas Hengelbrock ist erkrankt und musste seine Auftritte mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester am 4., 5. und 7. Mai absagen. Für ihn übernimmt Antonello Manacorda die Leitung der Konzerte in der Elbphilharmonie. Manacorda, Künstlerischer Leiter der Kammerakademie Potsdam und Chefdirigent des niederländischen Het Gelders Orkest, gibt damit sein Debüt am Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters.

Antonello Manacorda

Der im Konzert- wie Opernbereich international gefragte Dirigent hat in jüngerer Zeit u. a. das hr-Sinfonieorchester, die Göteborger Symphoniker oder das BBC Philharmonic Orchestra sowie Opernproduktionen am Teatro La Fenice in Venedig, am Theater an der Wien und in Glyndebourne geleitet. Sein Schubert-Zyklus mit der Kammerakademie Potsdam erhielt 2015 einen ECHO Klassik. Zu den Höhepunkten der Saison 2016/2017 zählen Debüts beim Orchestre National du Capitole de Toulouse, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart und bei der Camerata Salzburg. Im Oktober 2016 leitete Manacorda eine viel beachtete Premiere von Rossinis "Der Barbier von Sevilla" an der Komischen Oper Berlin, im November Mozarts "Le nozze di Figaro" an der Bayerischen Staatsoper München und zuletzt "Don Giovanni" in Frankfurt sowie Janáčeks "Das schlaue Füchslein" in Brüssel.

Kleine Änderung im Programm

Aufgrund der Umbesetzung musste auch das Programm der Konzerte leicht geändert werden: Anstelle der Suite aus Henry Purcells "The Fairy Queen" dirigiert Antonello Manacorda zum Auftakt die Ouvertüre "Das Märchen von der schönen Melusine" von Felix Mendelssohn Bartholdy. Im Anschluss steht wie gehabt Hector Berlioz’ Liederzyklus "Les nuits d’été" mit Artist in Residence Philippe Jaroussky sowie Mendelssohns Musik zu "Ein Sommernachtstraum" auf dem Programm.

Do, 04.05.2017 | 20 Uhr

Fr, 05.05.2017 | 20 Uhr

So, 07.05.2017 | 11 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltungen jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn im Großen Saal

"Alles klar!" - Einführungsveranstaltung für und von Kindern - am 7. Mai um 11 Uhr



Das Konzert am 7. Mai ist live zu hören auf NDR Kultur.



Antonello Manacorda Dirigent (für Thomas Hengelbrock)

Philippe Jaroussky Countertenor

NDR Elbphilharmonie Orchester



FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

Ouvertüre "Das Märchen von der schönen Melusine" F-Dur op. 32

HECTOR BERLIOZ

Les nuits d’été op. 7

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

Musik zu "Ein Sommernachtstraum" op. 21 & 61 Tickets In meinen Kalender eintragen

Shakespeare in strahlenden Tönen

"Sagt, schönes Kind! Wo wollt ihr hin?", heißt es im letzten Lied des Zyklus "Les nuits d’été" ("Die Sommernächte") von Hector Berlioz. Für sommerliches Fernweh kann es eigentlich nie früh genug sein. Artist in Residence Philippe Jaroussky und das NDR Elbphilharmonie Orchester lassen das Publikum also bereits im Mai vom Sommer träumen.

Fantasie und Humor

Neben Berlioz' sehnsüchtigen Liedern, denen Jaroussky mit seinem strahlenden Countertenor eine ganz besondere Farbe verleiht, darf Shakespeares "A Midsummer Night's Dream" hier natürlich nicht fehlen. In seiner Theatermusik fand Felix Mendelssohn Bartholdy ebenso fantasie- wie humorvolle Töne für die von Oberon, Titania, Puck und Konsorten bevölkerte Zauberwelt. Purcells ursprünglich ebenfalls auf dem Programm stehende "Fairy Queen"-Orchestersuite entfällt aufgrund der Besetzungsänderung und wird durch Mendelssohns Ouvertüre "Das Märchen von der schönen Melusine" ersetzt.

