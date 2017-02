Stand: 10.02.2017 10:00 Uhr

Neue Konzerte in der Elbphilharmonie

Die Nachfrage nach Konzertkarten für die Elbphilharmonie Hamburg ist riesig. Jetzt hat das Hausorchester der Elbphilharmonie nachgelegt: Das NDR Elbphilharmonie Orchester spielt zwei Zusatzkonzerte im Mai und bietet bereits jetzt Kartenkontingente für fünf Sonderkonzerte der neuen Spielzeit im September an.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, den 13. Februar 2017 um 10 Uhr.



Karten erhalten Sie persönlich, telefonisch und online im NDR Ticketshop im Levantehaus in der Mönckebergstraße 7 (Tel: 040 - 44 192 192), an den Konzertkassen der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (Tel: 040 - 35 766 666), an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei der Hamburg Tourismus GmbH sowie online über unsere Konzertseiten.