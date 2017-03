Stand: 07.03.2017 11:44 Uhr

Eindrücke aus einer fremden Kultur von Anna Novák

Die Japan-Tournee 2017 führt das NDR Elbphilharmonie Orchester und seinen Ersten Gastdirigenten Krzysztof Urbański nach Tokio, Sendai, Nagoya, Kawasaki, Fukuoka und Osaka. NDR Kultur Reporterin Anna Novák berichtet täglich über die Tournee. In ihrem ersten Beitrag erzählt sie, wie sich die Musiker akklimatisieren.

Mit Licht gegen den Jetlag

Sie spielen Dvořáks Neunte - "Aus der neuen Welt" - in einer ganz anderen Welt: Das NDR Elbphilharmonie Orchester wirkt bei diesem ersten Konzert in der Millionenmetropole Tokio wach, frisch und voller Tatendrang. Und das nur 48 Stunden nach der Ankunft in Asien. Elf Stunden Flug und acht Stunden Zeitverschiebung zwischen Hamburg und Japan können dem Körper ganz schön zusetzen. Da hilft nur eins: "Licht, Licht, Licht. Wenn die Sonne scheint: raus in die Sonne und den Körper so schnell wie möglich umstellen." Flötist Daniel Tomann-Eickhoff geht den Jetlag sportlich an, nutzt die freien Stunden zum Joggen. Er bereitet sich gerade auf den Hamburg Marathon vor.

Von Kulturschock keine Spur

Hornistin Amanda Kleinbart empfiehlt, man solle auf keinen Fall direkt schlafen gehen, sondern raus, die japanische Kultur kennenlernen: "Natürlich muss man erstmal rausfinden, wie man sich durchfragen kann, wo der Eingang, wo der Ausgang ist. Da muss man sich manchmal mit Händen und Füßen verständigen." Da sprechen die Profis. Von Kulturschock keine Spur. So eine Asientournee ist anstrengend und aufregend - aber längst nichts Neues mehr für die vielgereisten Instrumentalisten.

Tournee-Profis

Vor 30 Jahren war das anders, erzählt Geiger Hans-Christoph Sauer. Er war schon bei der allerersten Tournee des NDR Orchesters dabei und hat die Veränderungen über die Jahre miterlebt. Er erinnert sich an sein erstes Mal in der Suntory Hall: "Wir haben hinter der Bühne gewartet auf unseren Auftritt, und wir haben nichts gehört. Das muss man sich mal vorstellen, das sind immerhin 4.000 Leute, die da reinpassen. Man hat gar nicht gemerkt, dass da Leute waren. Wir sind dann auf die Bühne gekommen und der Saal war voll. Niemand hat gehustet oder hat irgendwas von sich gegeben, kein Geräusch oder so. Es war etwas völlig Neues. Jetzt ist es durchaus etwas lebendiger geworden, auch wenn es immer noch absolut diszipliniert ist."

Die ersten drei Konzerte spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester in der Orchard Hall, einem kastenförmigen Konzertsaal mit über 2.000 Plätzen im Bunkamura Kulturzentrum, mitten im trubeligen Stadtteil Shibuya. In den vergangenen Jahren ist das Orchester meist in der Suntory Hall aufgetreten, die für ihre Akustik weltberühmt ist. Doch die wird in diesem Jahr umgebaut und ist nicht bespielbar.

Hinter der Bühne

Hinter den Kulissen wirbelt Orchesterinspizient Benedikt Burkard mit seinen Orchesterwarten zwischen 55 silbernen Transportkisten herum. Instrumente, Klamotten und jede Menge Bühnenmaterial von insgesamt knapp 100 Musikern mussten für die Tournee von Hamburg nach Japan geflogen werden.

Vor dem Abflug hat Benedikt Burkard jedes Flightcase nochmal persönlich überprüft - und dabei auch die ein oder andere Kuriosität entdeckt: "Beim Kontrollgang vor der Abreise haben wir so ein paar Laibe geschnittenes Schwarzbrot gefunden, da hatte ein Musiker wohl die Befürchtung, dass er hier in Japan nicht sein geliebtes Schwarzbrot finden könnte. Wir haben dann aber doch freundlich darum gebeten, dass das bitte nicht in den Cases transportiert wird. Hat er dann auch gleich eingesehen."

