Stand: 04.04.2017 13:16 Uhr

Ordnung im Chaos der Erfahrung

Die Stationen in Michael Naumanns Leben sind vielfältig und bemerkenswert. Er selbst schreibt dazu:

"Ich war in dieser Reihenfolge: Student, Redakteur, wissenschaftlicher Assistent, Privatdozent und später Honorarprofessor, Auslandskorrespondent, Verleger in Deutschland und in Amerika, Politiker und gescheiterter Bürgermeisterkandidat, Chefredakteur und Herausgeber und schließlich Gründungsdirektor einer Musikakademie in Berlin." Buchzitat

Nachzulesen ist das in Michael Naumanns Biografie "Glück gehabt. Ein Leben", gerade erschienen bei Hoffmann und Campe. Am 5. April stellt der ehemalige und auch erste Kulturstaatsminister und aktuelle Direktor der Barenboim-Said Akademie in Berlin seine Biografie im Literaturhaus in Hamburg vor.

NDR Kultur: Sie geben sich sehr bescheiden, wenn Sie schreiben, dass Sie in Ihrem Leben vor allem Glück gehabt haben. Im Nachwort zu Ihrem Buch formulieren Sie es so: "Eines steht fest: Ich habe Glück gehabt. Ob ich ein glücklicher Mensch bin oder war, ist eine andere Sache und das zu erforschen war nicht die Absicht dieses Buches." Trotzdem die Frage: Sind Sie heute ein glücklicher Mensch?

Michael Naumann: Ich bin altersweise geworden. Das ist ein Haar breit an einer glücklichen Existenz vorbei, aber durchaus in Sichtweite derselben.

Und was hat es mit dem Glück auf sich? Es ist doch nicht nur Glück.

Naumann: Doch, im Grunde genommen schon. Schauen Sie, ich gehöre zu dieser Generation von Kriegskindern, die Glück gehabt haben, dass sie zwar bombardiert worden sind aber überlebt haben. Meine ganze Familie hat überlebt. Und dann ging es eigentlich immer nur aufwärts: Ich gehöre zu der Generation der Studenten, die den Finger nur heben mussten und schon hatten sie ein tolles Berufgsangebot. Das ist heute für Studenten und Berufsanfänger kaum noch vorstellbar, die Atmosphäre und diese Chancenvielfalt, die es in den 60er Jahren noch für Jedermann gab. Das ist heute härter geworden und insofern bestehe ich darauf, ich habe in meinem Berufsleben mehr Glück gehabt als Verdienst. Das ist so, das muss man einfach zugeben.

Ihre Biografie liest sich zumindest wie ein Roman, mit Witz, teils lakonisch und voller wundersamer und liebevoller Details. Wie haben Sie sich denn an das Schreiben des Buches herangetastet?

Naumann: Mein Freund Klaus Harpprecht, der nicht mehr lebt, hatte mir empfohlen, keine Akten zu wälzen, das Gedächtnis zu bemühen und einfach drauflos zu schreiben. Das habe ich jeden Morgen ungefähr eine Stunde lang gemacht. Die Ausdrucke habe ich dann meinem Freund Hartmut Palmer gegeben, der als ehemaliger "Spiegel"-Journalist sehr wohl weiß, wie man anständige Texte strukturiert. Und der hat mit gute Ratschläge gegeben, zum Beispiel Zwischenüberschriften zu machen und den Anfang zu streichen. Ganz so, wie man das auch früher beim "Spiegel" machte: Man schrieb sich da warm und dann schmiß man den ersten Absatz raus.

Für den Spiegel haben Sie auch geschrieben, ebenfalls für die "Zeit". Sie übernahmen dann 1985 die Leitung der Rowohlt Verlage und sind allein durch diese beiden Berufe mit schillernden Persönlichkeiten in Berührung gekommen. Welche Anekdote aus dieser Zeit hat Sie beim Schreiben womöglich besonders berührt?

Naumann: Ich habe wirklich oft seltsamste Zufälle erlebt. Eines der krassesten Beispiele: Ich war einmal für zwei Tage mit meiner Frau Marie Warburg in New York und wir wollten die Stadt nur für uns alleine erleben und haben meine Schriftstellerfreunde nicht angerufen und nicht besucht, die das eigentlich erwarten, wenn ich in New York bin. Und wer begegnet uns prompt auf der Madison Avenue? Siri Hustvedt, die Frau von Paul Auster. Solche Zufälle gab es mehrfach und hat mich eigentlich dazu verlockt, Lotto zu spielen. Vielleicht klappt es da ja auch.

Wie haben Sie reagiert als diese Begegnung stattfand?

Naumann: Es war mir natürlich peinlich. Wir sind dann gemeinsam einen Tee trinken gegangen.

1998 berief Sie Gerhard Schröder als ersten Staatsminister für Kultur und Medien in sein Kabinett. Was für Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Amt?

Naumann: Glückliche Erinnerungen. Es war ein außerordentlich großer Spaß, das muss ich einfach zugeben - viel Arbeit, aber großer Spaß. Jetzt sehe ich mal davon ab, dass ich plötzlich meinen Beruf des Journalismus auf der Seite des beobachteten Objekts erfahren habe und mich oft genug gefragt habe: "Wie konnten die nur so etwas schreiben?" Ich war manchmal richtig empört. Aber die Wahrheit ist: Es hat eine Riesenspaß gemacht.

Sie erlebten allerdings auch Rückschläge: 2008 scheiterten Sie als Kandidat der SPD für das Amt des Ersten Bürgermeisters in Hamburg...

Naumann: Erinnern Sie mich nicht daran!

Doch, doch. Ist denn das schlechte Wahlergebnis heute in der Rückschau überhaupt noch so ein großer Rückschlag? Oder trauern Sie anderen Dingen vielleicht viel mehr nach?

Naumann: Es waren 34 Prozent, wir haben also fast vier Prozent gegenüber dem vorangegangenen Wahljahr zulegen können. Die SPD war bei 23 Prozent in den nationalen Umfragen angelangt. Ich war mit dem Ergebnis zufrieden. Trotzdem habe ich verloren. Oder man kann es auch anders sagen: Ole von Beust hat gewonnen. Da kann man dann nur mit Schröder sagen: "Basta!" So war es. Ich habe mir große Mühe gegeben. Wir sind mit meinem kleinen Team ein Jahr lang durch Hamburg getigert - wir sind 11.000 Kilometer gefahren und ich habe 700 Termine wahrgenommen. Ich habe einen besseren Einblick dafür bekommen, was es heißt, Berufspolitiker zu sein. Das ist eine aufreibende, aber wunderbare Aufgabe, für die Gesellschaft tätig werden zu wollen und zu sein. Wahlkampf gehört mit zur Demokratie. Das waren für mich durchaus befreiende und schöne Monate.

Zielich zu Beginn in Ihrem Buch heißt es: "Ich schreibe hier von Toten. Es werden immer mehr in meiner Erinnerung. Dem Ich wird bange." Was hat diese Biografie in der Rückschau auf 75 Jahre Ihres Lebens in Ihnen ausgelöst?

Naumann: Schon das Gefühl, das der Titel verrät - dass ich Glück gehabt habe. Ich kenne viele in meiner Generation, die das nicht gehabt haben, die früh gestorben sind. Meine beiden besten Freunde, zwei Journalisten, sind viel zu früh gestorben. Ich fühle mich schon als Überlebender. 75 Jahre sind ein anständiges Alter. Ich habe nicht nur Glück mit meinen Berufen gehabt, sondern auch mit meinen Kindern, mit vielen Menschen, mit denen ich auch weiterhin eng verbunden bin. Es ist etwas Merkwürdiges: Wenn man seine eigene Biografie schreibt, scheinen sich Dinge zu ordnen, die in dem Augenblick, in dem sie erlebt wurden, ganz unordentlich, ohne Kontext und zufällig gewirkt haben. Und im Nachhinein macht alles viel mehr Sinn als man vermutet hätte während man diese Phasen des Lebens durchschritt. Das ist eine merkwürdige Erfahrung bei der Niederschrift und dem Rückblick und das ist, glaube ich, auch der Sinn von Erinnerung: Ordnung zu schaffen im Chaos der Erfahrung. Diesem Chaos, der Vielfalt und den labyrinthischen Nebenwegen, die man abgeschritten ist, plötzlich beim Schreiben eine Ordnung zu unterstellen, das ist ein schönes Gefühl. Es ist vielleicht auch etwas Fiktives dabei, dass man ordnet, was in Wirklichkeit ganz unordentlich war. Aber gut, dann macht man das eben. Und so scheint alles, was man in seinem Leben so getrieben hat, doch einen viel größeren Sinn gemacht zu haben als es ursprünglich den Anschein hatte.

Michael Naumann hat "Glück gehabt" NDR Kultur - Journal - 04.04.2017 19:00 Uhr Autor/in: Schwyzer, Andrea Der Journalist, Publizist, Verleger und ehemalige Kulturstaatsminister Michael Naumann hat seine Autobiographie geschrieben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Journal Was gibt es Neues auf dem Buchmarkt? Wo laufen besondere Inszenierungen und spannende Ausstellungen? Welche Kinofilme sind sehenswert? Das Journal verrät es. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 04.04.2017 | 19:00 Uhr