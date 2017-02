Stand: 04.02.2017 13:38 Uhr

Gegen Trump: Sollen Literaten wachrütteln? von Joachim Dicks

Paul Auster, der am Freitag seinen 70. Geburtstag feierte und dessen neuer monumentaler Roman "4231" gerade erschienen ist, hat den neuen US-Präsidenten Donald Trump als "verrückt" bezeichnet. Zugleich kündigte er an, im kommenden Jahr Präsident des amerikanischen PEN werden zu wollen, um an der Spitze des Schriftstellerverbandes laut und vehement gegen Trump zu kämpfen. Welchen Sinn aber hat literarisches Engagement in diesen Zeiten?

"Jetzt allerdings sind die Dinge in einer Weise ins Kraut geschossen, daß wir ratlos dastehen, nicht wissend, wie wir ihnen Einhalt gebieten sollen." Mit diesem Satz aus Heinrich Bölls Erzählung "Nicht nur zur Weihnachtszeit" lockt an diesem Wochenende die Evangelische Akademie Wittenberg zu einer Tagung im Andenken an Heinrich Böll. Auch wenn erst im Dezember sein 100. Geburtstag Anlass gibt, noch einmal intensiv an den fast in Vergessenheit geratenen Literaturnobelpreisträger zu erinnern, so ist der Zeitpunkt jetzt gut gewählt. Jetzt, da sich die literarische Welt zu rühren beginnt und aufbegehrt, weil der neue amerikanische Machthaber demokratische Grundgedanken ganz offenbar mit Füßen tritt.

Böll taugt durchaus als Repräsentant des politisch-engagierten Schriftstellers. Wenn Paul Auster nun offensiv nach dem Präsidentschaftsamt des amerikanischen PEN-Clubs strebt, dann vielleicht auch, weil ein Autor wie Heinrich Böll jahrelang als Präsident des Internationalen PEN agiert hat. Rückblickend wurde oft gesagt, dass er damit letztlich seinem literarischen Ruhm geschadet habe. "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" als linker Protest gegen die Springer-Presse und deren Umgang mit dem RAF-Terrorismus blieb den meisten eher als eine Art tagesaktueller Beitrag in Erinnerung, nicht aber als literarische Glanztat.

Das mag stimmen. Was aber auch stimmt, ist dass diese Bereitschaft zur Intervention und dieses bürgerliche Engagement die Zeitgenossen wachgerüttelt hat. Bei Günter Grass liegt der Fall ähnlich. Bei ihm unterscheidet man auch den Künstler und den Bürger. Aber der Schriftsteller, der Künstler muss sich in Krisenzeiten möglicherweise entscheiden, ob er mehr auf der Seite der Kunst oder mehr auf der Seite des Lebens steht. Manchmal geht beides nicht zusammen.

Und ob wir von Böll, Grass oder Auster sprechen, sie alle haben ohnehin gemein, dass das Werk, durch das sie berühmt geworden sind, aus der Zeit vor dem Bürgerengagement stammt. Wenn Paul Auster sich also nun entschließt, seine durch die Romane entstandene Popularität zu nutzen, um mit den Mitteln der Sprache, mit seinen Mitteln also, zu kämpfen für "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", für die Würde des Menschen, gegen Ausgrenzung und Rassismus, kann es seinem literarischen Ruhm nicht ernsthaft schaden.

Worte sollten dabei wohl gewählt und abgewogen werden. Wenn die zu Recht geehrte Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels Carolin Emcke auf Twitter schreibt: "Dem kleinen Sohn von Trump möchte man ja gleich eine alternative Pflegefamilie anbieten" vergreift sie sich nicht nur im Ton, sondern auch in der Form. "Gegen den Hass", so der Titel ihres jüngsten Buches, lässt sich nur erfolgreich antreten, wenn man dem politischen Gegner nicht allzu ähnlich wird.

Vielleicht sollten Schriftsteller auf diese Art Twitter-Agitation grundsätzlich verzichten. Paul Auster kommt mit 140 Zeichen ohnehin nicht aus. Sein gerade erschienener Roman "4321" hat in der deutschen Übersetzung 1.200 Seiten. Das sind Buch-Ziegel, mit denen man in die Schlacht ziehen kann.

