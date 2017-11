Stand: 06.11.2017 10:45 Uhr

Leere Herzen: Ulrike C. Tscharre liest Juli Zeh

Am Morgen vorgelesen: der Roman "Leere Herzen"

Braunschweig im Frühjahr 2022. Britta und Richard sind beruflich erfolgreich. Sie leben mit ihrer kleinen Tochter in einem schönen Eigenheim am Rand der Stadt. Sie laden Freunde ein und trinken gern ein gutes Glas Wein. Alles genau so, wie es auch in der Gegenwart sein könnte. Aber die Zeiten sind härter geworden, und Britta wird schon bald in eine tödliche Intrige mit weitreichenden politischen Dimensionen verstrickt. Juli Zeh hat ein großes Gespür für die Zerbrechlichkeit unseres Lebens in Frieden und Wohlstand. Vorgelesen wird ihr neuer Roman von Ulrike C. Tscharre.

Zu hören sind die Lesungen vom 6. bis zum 24. November, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 9 Uhr bis 9 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/15 6. November 2017 8:30 Uhr 2/15 7. November 2017 8:30 Uhr 3/15 8. November 2017 8:30 Uhr 4/15 9. November 2017 8:30 Uhr 5/15 10. November 2017 8:30 Uhr 6/15 13. November 2017 8:30 Uhr 7/15 14. November 2017 8:30 Uhr 8/15 15. November 2017 8:30 Uhr 9/15 16. November 2017 8:30 Uhr 10/15 17. November 2017 8:30 Uhr 11/15 20. November 2017 8:30 Uhr 12/15 21. November 2017 8:30 Uhr 13/15 22. November 2017 8:30 Uhr 14/15 23. November 2017 8:30 Uhr 15/15 24. November 2017 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 06.11.2017 | 08:30 Uhr