Stand: 24.07.2017 08:30 Uhr

Gert Heidenreich liest "Elefant"

Die Fähigkeit, in der Dunkelheit zu leuchten, haben viele Lebewesen; man nennt das Bioluminiszenz. Unter Landwirbeltieren kommt sie allerdings bisher nicht vor. Wenn die Gentechnik allerdings nachhilft, dann kann auch ein kleiner rosaroter Elefant entstehen, der im Dunkeln leuchtet. Diese Idee verfolgt der Schweizer Schriftsteller Martin Suter in seinem aktuellen Roman bis in die letzte Konsequenz. Was wird mit einem solchen künstlich erschaffenen Lebewesen geschehen? Wer sind seine Freunde, wer seine Feinde? Gert Heidenreich liest die kuriose Geschichte voll mitreißender Ernsthaftigkeit.

Weitere Informationen "Elefant": Ein Märchen für Erwachsene Martin Suter hat mit seinem Roman "Elefant" ein neues Genre erobert: Seine Mischung aus Science Fiction, Thriller und Märchen ist geeignet für alle, die keine Zukunftsromane oder Krimis mögen. mehr

Zu hören sind die Lesungen vom 24. Juli bis zum 4. August, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Für 24 Stunden - von 9 Uhr bis 9 Uhr des Folgetages - ist die jeweilige Sendung hier nachzuhören.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 24. Juli 2017 8:30 Uhr 2/10 25. Juli 2017 8:30 Uhr 3/10 26. Juli 2017 8:30 Uhr 4/10 27. Juli 2017 8:30 Uhr 5/10 28. Juli 2017 8:30 Uhr 6/10 31. Juli 2017 8:30 Uhr 7/10 1. August 2017 8:30 Uhr 8/10 2. August 2017 8:30 Uhr 9/10 3. August 2017 8:30 Uhr 10/10 4. August 2017 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 24.07.2017 | 08:30 Uhr