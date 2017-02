Stand: 21.02.2017 11:38 Uhr

Frank Arnold liest Julian Barnes

Am Morgen vorgelesen: "Der Lärm der Zeit"

"Der Lärm der Zeit" von Julian Barnes ist ein Roman über den Komponisten Dmitri Schostakowitsch, geschrieben aus der Perspektive des Künstlers selbst. Der Leser folgt seinem Bewusstseinsstrom an drei ausgewählten Momenten seines Lebens und wird so zum Zeugen seiner schwierigen Lebensumstände in der Stalin-Zeit und den daraus folgenden Gewissenskonflikten, die sich immer wieder an der Frage der künstlerischen Integrität in einer Diktatur entzünden.

Der britische Schriftsteller Julian Barnes wurde in den 1980er-Jahren berühmt mit einer ironisch gefärbten Recherche über den Schöpfer der Madame Bovary", Gustave Flaubert, mit dem Titel "Flauberts Papagei". Auch der Roman "Arthur und George" aus dem Jahr 2007 handelt von einem Schriftsteller, nämlich dem Sherlock-Holmes-Erfinder Sir Arthur Conan Doyle. Aber nie zuvor hat sich Barnes einem Künstler so genähert wie in diesem neuen Roman "Der Lärm der Zeit".

Zu hören sind die insgesamt zehn Teile vom 20. Februar bis 3. März, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Für 24 Stunden ist die jeweilige Sendung hier nachzuhören.

Frank Arnold liest aus dem Roman von Julian Barnes.







Die einzelnen Termine in der Übersicht: Folge Datum Uhrzeit 1/10 Montag, 20. Februar 2017 8.30 Uhr 2/10 Dienstag, 21. Februar 2017 8.30 Uhr 3/10 Mittwoch, 22. Februar 2017 8.30 Uhr 4/10 Donnerstag, 23. Februar 2017 8.30 Uhr 5/10 Freitag, 24. Februar 2017 8.30 Uhr 6/10 Montag, 27. Februar 2017 8.30 Uhr 7/10 Dienstag, 28. Februar 2017 8.30 Uhr 8/10 Mittwoch, 1. März 2017 8.30 Uhr 9/10 Donnerstag, 2. März 2017 8.30 Uhr 10/10 Freitag, 3. März 2017 8.30 Uhr

