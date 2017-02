Stand: 19.01.2017 14:31 Uhr

Von Manteuffel liest Gardams "Letzte Freunde"

Am Morgen vorgelesen: der Roman "Letzte Freunde"

"Ein untadeliger Mann" ist ein abgeschlossener Roman. Jane Gardam erzählt darin die Lebensgeschichte eines britischen Staatsbürgers im 20. Jahrhundert, Edward Feathers, der als Sohn eines Kolonialbeamten in Malaysia geboren wird, als Fünfjähriger zu Pflegeeltern nach Wales kommt und später als Kronanwalt in Hongkong arbeitet, bevor er und seine Frau Betty sich in England zur Ruhe setzen. Der Roman "Eine treue Frau" erzählt, wie es Betty in dieser Ehe ergeht. Und im dritten Band der Trilogie, in "Letzte Freunde", erfährt man, was für ein Leben Terry Veneering, Bettys Geliebter, geführt hat.

Zu hören sind die insgesamt fünf Teile vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2017, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Für 24 Stunden ist die jeweilige Sendung hier nachzuhören.

Die Trilogie um Edward, Betty und Terry













Felix von Manteuffel liest "Letzte Freunde" - Teil 4 NDR Kultur - Am Morgen vorgelesen - 02.02.2017 08:30 Uhr Autor/in: Jane Gardam Jane Gardam führt in "Letzte Freunde" die Romantrilogie um Edward und Betty Feathers sowie Terry Veneering fort. Felix von Manteuffel liest den Roman in fünf Teilen.







Die einzelnen Termine in der Übersicht: Folge Datum Uhrzeit 1/5 Montag, 30. Januar 2017 8.30 Uhr 2/5 Dienstag, 31. Januar 2017 8.30 Uhr 3/5 Mittwoch, 1. Februar 2017 8.30 Uhr 4/5 Donnerstag, 2. Februar 2017 8.30 Uhr 5/5 Freitag, 3. Februar 2017 8.30 Uhr

