"Der Mensch ist ein Abgrund - es schwindelt einem, wann man hinunterschaut!" Es ist ein armer Kerl, der das sagt: Wozzeck. Verachtet, missbraucht, hintergangen. Betrogen selbst von der Frau, die er liebt, Marie. Mit ihr hat er ein uneheliches Kind. Doch sie träumt von einem besseren Leben und lässt sich mit dem feschen Tambourmajor ein, der ihr Geschenke und Versprechungen macht. Wozzeck, der seit langem nur mühevoll das Leben erträgt, sieht keinen Ausweg mehr: Er tötet Marie und kurz darauf sich selbst.

Vertonung eines Schauspiels

Der Komponist Alban Berg war fasziniert, als er Georg Büchners Schauspiel "Woyzeck" in den Wiener Kammerspielen erlebte. Berg fasste schnell den Entschluss, dieses Sozialdrama um den seelisch erkrankten Mörder Johann Christian Woyzeck zu vertonen, der 1824 in Leipzig trotz psychiatrischer Begutachtung für schuldfähig erklärt und öffentlich hingerichtet worden war.

Klassiker des 20. Jahrhunderts

In der Berliner Staatsoper dirigierte Erich Kleiber 1925 die Uraufführung des Werks, das längst zu den unumstrittenen Klassikern des 20.Jahrhunderts zählt. In der Aufzeichnung aus der Niederländischen Nationaloper Amsterdam vom April 2017 singen u.a. Christopher Maltman die Rolle des Wozzeck und Eva- Maria Westbroek die Rolle der Marie. Der aus Hannover stammende Dirigent Marc Albrecht, seit Jahren Chefdirigent am Amsterdamer Opernhaus, steht am Pult.

Das Programm Oper in 3 Akten

Libretto von Alban Berg



Wozzeck: Christopher Maltman

Marie: Eva-Maria Westbroek

Hauptmann/Der Narr: Marcel Beekman

Doktor: Willard White

Tambourmajor: Frank van Anken

Andres: Jason Bridges

Margret: Ursula Hesse von den Steinen

Chor und Orchester der Niederländischen Oper Amsterdam

Ltg.: Marc Albrecht



Aufzeichnung vom 6. Mai 2017 in der Nationaloper Amsterdam