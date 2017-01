Wir sind die Freeses: Wie im Himmel

NDR 2 - Wir sind die Freeses - 30.01.2017 07:17 Uhr Autor/in: Andreas Altenburg

Bianca stellt sich den Himmel wie das "Wiedersehen" am Ende vom Dschungelcamp vor: Da erfährst du zum ersten Mal, wie du so rübergekommen bist. Stichwort: Selbstwahrnehmung vs. Fremdwahrnehmung!