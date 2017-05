Wir sind die Freeses: Prioritäten

02.05.2017 Autor/in: Andreas Altenburg

Hat ja doch noch geklappt mit dem Ausflug in den Hansa-Park. Und nirgendwo wird man so gezwungen, Prioriäten zu setzen. Was ist wichtiger: auf Klo gehen oder in die Achterbahn?