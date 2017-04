Wir sind die Freeses: Ei of the Tiger

NDR 2 - 20.04.2017 07:17 Uhr Autor/in: Andreas Altenburg

Rosi Freese dreht nochmal richtig auf: Am 29. April will sie in der "Eule" einen Uralt-Rekord im Solei-Saugen einstellen. Der Rest der Familie ist einigermaßen schockiert.