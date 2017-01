Freese 1 an alle: Anti-Establishment

NDR 2 - 20.01.2017 06:00 Uhr Autor/in: Andreas Altenburg

Haben die Amis ein Eigentor geschossen? Donald Trump is Punk! Aber sind wir besser? Die Macht des kleinen Mannes und die Lust am Blick in die dumme Fresse sind stärker, diagnostiziert Oma Rosi.