Sendedatum: 31.03.2017 10:00 Uhr

Gewinnen Sie ein Treffen mit Lukas Graham!

"Drunk In The Morning" war ihr erster großer Hit, inzwischen sind die dynamischen Dänen von Lukas Graham mit Songs wie "7 Years" oder "Ordinary Things" aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Am kommenden Montag, 3. April, sind die skandinavischen Hip-Hop-Popper in der Sporthalle Hamburg zu Gast - und Sie können live dabei sein!

Tickets und Treffen zu gewinnen!

Zu gewinnen gibt es pro Person je zwei Konzert-Karten und dazu ein exklusives Meet & Greet mit den Musikern, bei dem Sie sich ein mitgebrachtes Souvenir mit Autogrammen veredeln lassen können. Außerdem können Sie auch schon beim Soundcheck einen Vorgeschmack auf das Konzert genießen. Nutzen Sie das unten stehende Formular und bewerben Sie sich jetzt.

Veranstaltung Lukas Graham live in Hamburg 21.03.2016 15:40 Uhr Die Lukas Graham-Tour 2016 war schnell ausverkauft - doch NDR 2 holt die Dänen noch einmal nach Hamburg. Erleben Sie energiegeladenen "Ghetto Pop" und Soul vom Feinsten am 3. April 2017. mehr

Teilnahmeschluss: Freitag, 31. März 2017, 15 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und ihre Angehörige sind nicht gewinnberechtigt.

