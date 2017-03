Stand: 20.03.2017 18:13 Uhr

Ausgeträumt: NDR 2 erfüllt Ihre Herzenswünsche

Wünsche und Träume begleiten uns oft von Kindesbeinen an - und irgendwann ist es Zeit, sich diese Wünsche zu erfüllen und seine Träume zu leben. Das ist natürlich meist nicht so einfach, viele Wünsche scheitern an mangelnden Möglichkeiten oder Gelegenheiten.

Und da kommen Ponik & Petersen ins Spiel: Im NDR 2 Morgen erfüllen sie Ihnen Herzenswünsche, die es für Geld nicht zu kaufen gibt.

Wenn Sie sich oder einen lieben Menschen glücklich machen wollen, schicken Sie uns einfach Ihren Wunsch, und das NDR 2 Team wird alle Hebel in Bewegung setzen, um ihn zu erfüllen.

Wünsche auswählen oder selbst vorschlagen

Ponik & Petersen haben bereits einige Aktionen vorbereitet, mit denen wir vielleicht schon den einen oder anderen Wunsch erfüllen können. Zum Beispiel sind eine Statistenrolle bei einer TV-Produktion, eine Sprechrolle bei den "Freeses" und ein persönliches Konzert Ihres Stars dabei.

Ausgeträumt: Unsere Wunsch-Vorschläge











Darüber hinaus sind wir schon sehr gespannt auf Ihre ganz persönlichen Wünsche und Träume.

Nutzen Sie bitte das Formular auf dieser Seite und schreiben Sie uns, was Sie sich für sich oder für einen Ihrer Lieben wünschen. Oder wählen Sie einfach einen unserer vorgeschlagenen Wünsche aus.

Teilnahmeschluss ist der 26. März 2017, 10 Uhr.

Hier finden Sie die detallierten Teilnahmebedingungen.

In der Zeit vom 27. März bis zum 13. April erfüllen wir bei Ponik & Petersen - Der NDR 2 Morgen Ihre Wünsche.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Ponik & Petersen - Der NDR 2 Morgen | 27.03.2017 | 06:00 Uhr