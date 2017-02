NDR 2 Liebesbrief-Generator

NDR 2 wird in der Woche der Liebe für Sie zu Cyrano de Bergerac: Wenn Ihnen die passenden Worte fehlen, können Sie sich hier ganz kinderleicht aus Satzbausteinen Ihren persönlichen Liebesbrief zusammenstellen.



Und so geht's: Wählen Sie auf den folgenden Seiten aus, in welchem Stil die jeweiligen Textzeilen formuliert sein sollen. Nach jeder Auswahl wird Ihnen ein Satz angezeigt. Damit keiner merkt, dass Sie sich diese Formulierung nicht selbst ausgedacht haben: Schreiben Sie den Satz auf - natürlich in Ihrer schönsten Handschrift!



Wenn Sie sich durch unseren gesamten Liebesbrief-Generator durchgeklickt und alle Sätze notiert haben, erhalten Sie eine (nicht ganz ernst gemeinte) individuelle Liebeserklärung.

Und wenn sie Ihnen nicht gefällt, spielen Sie den Liebesbrief-Generator erneut durch und probieren Sie einfach eine andere Kombination der Textelemente aus. Viel Spaß und einen schönen Valentinstag!

