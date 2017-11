Sendedatum: 08.11.2017 14:30 Uhr

Selfie mit Sam Smith: Jetzt bewerben!

Am Dienstag, 14. November 2017, tritt Sam Smith bei einem exklusiven Radiokonzert in Köln auf. Der britische Ausnahmekünstler Sam Smith hat sein zweites Album "The Thrill Of It All", das Anfang November erschienen ist, mit dabei. Und mit etwas Glück werden Sie zu den Ersten gehören, die seine neuen Songs live hören!

Karten gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen

Beweisen Sie uns, dass sie ein echter Sam-Smith-Fan sind - und vielleicht sind Sie beim Konzert in der Kölner Kulturkirche dabei. Und das Beste ist: Der Gewinner erhält nicht nur Tickets für zwei Personen, sondern natürlich auch die Anreise plus Hotelübernachtung sowie ein exklusives Meet & Greet mit Sam Smith! Bei Wiswedel & Mahrhold im NDR 2 Nachmittag am Freitag wird der Gewinner gekürt.

Mehr geht nicht. Einfach das Formular auf dieser Seite ausfüllen und Daumen drücken!

Teilnahmeschluss ist Freitag, 10. November, um 14 Uhr.

Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige können nicht teilnehmen. Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen Ich bin damit einverstanden, dass der NDR die enthaltenen Daten auf gesicherten Servern in Deutschland speichert. Der NDR wird die Daten vertraulich behandeln und nicht für Werbezwecke nutzen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 08.11.2017 | 14:30 Uhr