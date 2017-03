James Blunt singt "Make Me Better"

NDR 2 - Der NDR 2 Nachmittag - 29.03.2017 17:20 Uhr

James Blunt ist gar nicht romantisch, behauptet er. Die Ballade "Make Me Better" - eine Liebeserklärung an seine Frau - ist der Gegenbeweis. Für NDR 2 sang er sie unlugged ein.