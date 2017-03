Hamburg wird zur Beachvolleyball-Hauptstadt

NDR 2 - 08.03.2017 16:33 Uhr Autor/in: Wittke, Fabian

In der letzten August-Woche kommen die besten Beachvolleyballer zum Welttour-Finale in die Hansestadt. Fabian Wittke stellt das Turnier im Tennisstadion am Hamburg Rothenbaum vor.