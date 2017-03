Tim Wiese: Torwart-Comeback in der Kreisliga

NDR 2 - 30.03.2017 13:56 Uhr Autor/in: Heike Otto

Zuletzt versuchte er sich als Wrestler, am Wochenende steht Tim Wiese wieder im Fußball-Tor. Der ehemalige Werder-Keeper läuft in Bayern in der Kreisliga auf.