Lieberknecht: "Das ärgert uns"

NDR 2 - 17.11.2017 21:52 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten

Eintracht Braunschweig hat schon wieder unentschieden gespielt. In Bielefeld hieß es am Ende 2:2. Der Bielefelder Ausgleich fiel in der letzten Minute und ärgerte Braunschweigs Coach Torsten Lieberknecht.