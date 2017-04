Hunt: "Fahren nach Bremen, um zu gewinnen"

NDR 2 - 08.04.2017 17:43 Uhr Autor/in: Jörg Tegelhütter

Aaron Hunt erzielte beide Treffer beim 2:1-Sieg des HSV über Hoffenheim. Nun denkt er schon an das Nordderby in Bremen. Gewinnen will er dort, jubeln aber nicht.